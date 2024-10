Duda Nagle revela como Zoe reagiu à segunda gravidez de Sabrina Sato

Pai de Zoe, filha com Sabrina Sato, Duda Nagle contou como a pequena reagiu ao descobrir a gravidez da mãe com Nicolas Prattes

O ator Duda Nagle está feliz com a segunda gravidez de Sabrina Sato, sua ex-companheira. A apresentadora revelou no início deste mês que está à espera de mais um herdeiro, fruto da união com o noivo, o também ator, Nicolas Prattes.

Em entrevista à 'Quem', Duda contou como reagiu ao receber a notícia. "Quando eu soube de fato, fiquei muito feliz por ela em primeiro lugar e depois pelo casal e pela Zoe. Acredito que será bom para todo mundo", declarou ele.

O artista ainda explicou que a pequena Zoe, de 5 anos, sua filha com Sabrina, ainda está entendendo como é ser promovida a irmã mais velha. "Zoe está muito feliz e ainda está meio perdida com as questões práticas. Sabrina ficou fora por cinco noites porque tinha gravações em Niterói [Rio de Janeiro]. Zoe, então, perguntou se ela já voltaria com o irmãozinho (risos). Ela está muito feliz e empolgada com a chegada do irmão ou irmã", contou Duda Nagle.

Em seguida, o artista, que já revelou possuir uma ótima relação com Nicolas Prattes, destacou o quanto fica feliz pela boa convivência entre todos. "Ele é um bom padrasto, bem presente e atencioso e a Zoe adora as irmãs dele também. A convivência tem sido ótima. Fico muito feliz com a relação e o convívio de todos", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato revela sintomas da gravidez de filho com Nicolas Prattes

Recentemente, a apresentadora Sabrina Sato (43) resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram para responder algumas curiosidades de fãs e seguidores. A famosa, que está grávida do noivo, o ator Nicolas Prattes (27), o Rudá de Mania de Você, novela da TV Globo, conta quais sintomas vem sentindo nesta segunda gestação; confira detalhes!

Leia também: Ticiane Pinheiro beija a barriguinha de Sabrina Sato em evento