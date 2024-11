Mãe de Ludmilla comemora gravidez de Brunna Gonçalves: 'Sonhei tanto'

Em suas redes sociais, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, se pronunciou sobre a gravidez de sua nora, a dançarina Bruna Gonçalves

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, está radiante com a notícia da gravidez de sua nora, Brunna Gonçalves. Neste domingo, 10, um dia após as mais novas mamães dividirem a novidade nas redes sociais, ela comemorou.

Em seu perfil no Instagram, Silvana compartilhou algumas fotos do show da filha, que aconteceu em São Paulo e que Brunna exibiu a barriguinha em público pela primeira vez, e falou sobre seu sonho ter sido realizado.

"Sim, meu povo, eu sou vovó! Agora posso gritar bem alto", escreveu ela, que nunca escondeu seu desejo de ser avó. "Eu não consigo explicar o sentimento que há em mim neste momento... Eu sonhei tanto com esse dia, que parece que realmente está sendo um sonho mais que perfeito", vibrou.

"Venha com muita saúde, meu amor, a vovó já lhe ama muito, vai mimar, brincar, agarrar... Eu só agradeço a Deus todos os dias pela família abençoada que o senhor me deu! Obrigada minha filhota, Ludmilla, e minha norinha, Brunna Gonçalves, pelo presente! Eu amo vocês e amo apreciar o amor de vocês!", completou.

Ludmilla anunciou a gravidez da esposa através de um vídeo. Na gravação, a cantora aparece pintando em um quadro, enquanto Brunna faz alguns passos suaves de dança. Depois, elas revelam que a família cresceu. "Agora somos 3", dizia a legenda.

Confira:

Ludmilla celebra primeiro filho com Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, surpreenderam o público na tarde de sábado, 9, ao anunciarem que serão mamães! A notícia foi revelada publicamente pela artista durante um show em São Paulo e, posteriormente, através de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na manhã deste domingo, 10, Ludmilla abriu um álbum de fotos especiais registradas no momento em que o casal contou a novidade aos fãs. Bastante contente com a chegada do primeiro herdeiro, a famosa destacou que a apresentação do dia anterior ficará para sempre em sua memória. "Ontem foi dia do Numanice mais inesquecível de todos os tempos, muito abençoada, gratidão Deus por tudo isso", declarou ela na legenda da postagem. Veja a publicação!

