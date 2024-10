Após a cantora Lexa anunciar que está grávida pela primeira vez, a mãe da artista usou as redes sociais para celebrar o status de avó

Que amor! Após o anúncio da primeira gravidez de Lexa, a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, usou as redes sociais para expressar felicidade com a chegada do netinho. A notícia da gestação foi divulgada nesta quinta-feira, 31, pela própria artista, que agora espera o primogênito, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna.

No vídeo compartilhado por Lexa mais cedo, é possível ver que Darlin estava com o casal no momento em que o teste deu positivo, além de ser a primeira pessoa que a cantora abraçou após o resultado. "Já consigo imaginar você correndo pela casa, levando pro shopping, me deixando agitada na hora de tomar as vacinas entre tantos outros momentos", iniciou a mãe da artista no Instagram.

"Me enlouquecendo de amor meu netinho (a). A continuação da minha história no ventre da minha filha que cresceu. Vem que vem, pois estamos ansiosos para te cheirar, beijar e mimar muito!!! Vovó já te ama, imagina sua biza Conceição", declarou a rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, que também é empresária de Lexa.

Na imagem, a barriga da cantora é acariciada pela mãe e pela avó, Conceição Araújo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

A gravidez de Lexa

A cantora Lexa está grávida! Nesta quinta-feira, 31, ela contou a novidade para os fãs por meio de um vídeo com o noivo, o ator Ricardo Vianna, e um depoimento emocionante.

Lexa vai ser mãe pela primeira vez, enquanto Ricardo já tem uma filha de outro relacionamento. Nas imagens, os dois apareceram trocando carinhos enquanto exibiam uma foto do ultrassom do bebê que esperam juntos.

Na legenda, Lexa contou sobre a alegria de se tornar mãe. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

