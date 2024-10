Mãe de Lexa faz Pix por engano e celebra ao conseguir recuperar valor: ‘Não era meu’

Mãe de Lexa recupera pix enviado por engano e comemora final feliz após cobrar a devolução do valor em suas redes sociais

Na última terça-feira, 29, Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, viveu um verdadeiro perrengue! Após transferir um valor por engano para a conta errada, a empresária usou as redes sociais para cobrar a devolução publicamente. Aliviada, ela comemorou com os seguidores ao conseguir reaver o valor, que estava destinado a um prestador de serviços.

Nos stories de seu Instagram, Darlin compartilhou o susto ao perceber que havia enviado um pix de R$1.400 por engano para uma pessoa chamada Darlan. Sem perder tempo, ela usou as redes sociais para cobrar a devolução: "Tem como você me devolver esse Pix, por favor? Vou ficar cobrando durante esta semana inteira porque vai que você não veja”, disse.

“Então, vou ficar cobrando a semana toda para você me devolver a grana. Desculpa por qualquer coisa, Darlan! Mas me devolve minha grana. Beijo", a empresária riu. Depois, a mãe da cantora decidiu mudar de ideia e afirmou que não cobraria mais o dinheiro, entendendo que a quantia poderia ter sido destinada a alguém que precisava mais do que ela.

Porém, para sua surpresa, Darlan apareceu e devolveu o valor. Em suas redes sociais, Darlin celebrou o gesto e compartilhou que o dinheiro estava destinado a um prestador de serviços: "Devolveram meu dinheiro, meus R$ 1,4 mil. Não era meu, não era do Darlan [pessoa que recebeu a transferência por engano], mas era de um outro profissional”, disse.

Mãe de Lexa comemora ao recuperar Pix - Reprodução/Instagram

“Darlan, não lembro de você. Se te conheço, me perdoa. Obrigada por você ter devolvido o dinheiro que não te pertencia para quem ele vai agora, de fato, que é um trabalhador como eu e você", a mãe da cantora comemorou o 'final feliz' e também agradeceu pela repercussão depois de cobrar ‘sua grana’ e viralizar nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Lexa esclarece por que não convidou Anitta para festa de noivado:

No início do mês, Lexa celebrou o noivado com o ator Ricardo Vianna em uma festa intimista realizada no Rio de Janeiro. E o que chamou a atenção dos internautas após a celebração foi o comentário de Anitta, uma das melhores amigas da noiva, na postagem do casal, que não deixou barato e ironizou a falta de convite nas redes sociais.

Após a repercussão, Lexa usou seu perfil oficial no X - antigo Twitter - para se manifestar, dizendo que estava muito mal com a situação. Ela pediu desculpas e explicou o motivo pelo qual esqueceu de convidar a melhor amiga: "Gente, juro, tô me sentindo péssima por não ter mandando o convite.. mesmo sabendo que ela não poderia vir!”, iniciou.

