Lucy Ramos desabafa sobre diagnóstico na gravidez: 'Tem que pensar em tudo'

À espera de Kyara, fruto de seu casamento com o ator e diretor Thiago Luciano, a atriz Lucy Ramos falou sobre um diagnóstico que recebeu na gestação

Na reta final da gravidez, a atriz Lucy Ramos está à espera de Kyara, fruto do casamento de 18 anos com o ator e diretor Thiago Luciano. E em entrevista à Vogue divulgada nesta quinta-feira, 27, ela falou sobre os desafios da maternidade e contou sobre o diagnóstico de diabetes gestacional.

A artista revelou ter vivido uma série de emoções, incluindo medo, ansiedade e expectativa. É que ela passou por dois abortos espontâneos antes de Kyara. ''A partir do momento que eu engravidei pela terceira vez, você não comemora, você não faz nada. Você fica naquele um dia de cada vez, e nasce a mãe, nasce o medo. Ao longo da gestação tem seus desafios, o psicológico, de entender esse novo corpo, entender um serzinho que está ali crescendo, se desenvolvendo dentro de você. Você pode estar parada, mas você está trabalhando muito. Seu corpo está trabalhando muito'', detalhou.

Em seguida, contou sobre o diagnóstico de diabetes gestacional. ' Tem que pensar muito na alimentação, tem que pensar em tudo, cada passo, tudo que eu coloco na boca, todos os exames que tem que fazer. Engravidar não é só engravidar, pronto, estou grávida, não. Tem toda uma função de enxoval, a demanda é enorme quando você engravida. Mas parte gostosa é isso, saber que tem um serzinho se formando dentro de você e que daqui a pouquinho essa coisa mágica da gestação vai ter um bebezinho nos braços, sorrindo, chorando. Então isso é uma coisa mágica, a gestação é algo mágico'', relatou.

Autoestima

Lucy Ramos também contou como está sua autoestima nessa fase: ''Eu realmente escuto muitos elogios das pessoas falando 'Nossa, você está linda, grávida, você está mais linda grávida, você isso e aquilo’, e eu, olhando no espelho, não consigo ver essa magia, eu não consigo ver essa beleza que veem. Para mim, eu estou me entendendo com o corpo, que é um corpo diferente, o psicológico está ali junto'', analisou.

''É um corpo diferente, e está tudo bem, que é uma fase que está tudo certo, eu estou sendo morada por uma coisa muito especial, mas eu não consigo ver essa coisa da beleza, da estética e tudo mais. Também eu não estou naquele outro lugar 'Ah, meu corpo tá feio, meu corpo tá bonito, ou isso e aquilo’, porque eu sei que é uma fase, que tá tudo bem, que é por algo muito maior", completou.

Leia também: Lucy Ramos mostra o rostinho da filha em ultrassom: 'Momento mágico'