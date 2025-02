Grávida, Lucilene Caetano desabafa sobre problemas de saúde: 'Tempos difíceis'

"Minha menina segue bem e não foi atingida por nada disso", disse Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, que está no oitavo mês de gestação

Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para fazer uma reflexão sobre os momentos difíceis que está passando. A jornalista, que recebeu alta hospitalar recentemente após ser diagnosticada com covid-19 e ficar seis dias internada na semi-UTI, falou sobre os problemas de saúde que tem enfrentado em sua quarta gravidez e também celebrou o oitavo mês de gestação.

"Existe um provérbio oriental que diz: "Homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes." Atrevo-me para trazê-lo ao feminino, pois acredito que o mesmo acontece com as mulheres. Tenho vivido tempos difíceis… nada do que vem acontecendo estava "previsto". Nunca fiquei doente, nunca me vi "fraca", nunca precisei "parar". E hoje a minha saúde me pede pausa. Meu psicológico e meu emocional, exigem que eu me desprenda um pouco e cuide mais de mim. Não apenas fisicamente, mas em todos os outros aspectos", disse a mulher de Felipe Sertanejo no começo do desabafo.

Em seguida, Lucilene relembrou os problemas de saúde que enfrentou e confessou o desejo de ter outras gestações. "Tem sido uma grande e dura lição. Sempre fui aquela que resolve tudo, que planeja tudo, que já deixa tudo pronto para o conforto e bem-estar de todos a minha volta. E agora… vejo que é preciso respirar um pouco e dar essa pausa. Continuo (claro!) fazendo várias coisas, mas agora de uma forma bem mais lenta. Quando achei que estava ótima (fisicamente), lá veio o novo susto. Vencemos uma Influenza B, uma Pneumonia Bacteriana que por pouco não tirou minha vida, um derrame pleural, uma crise de pânico após a 1ª internação e agora a COVID. Tudo numa gestação. Minha quarta ( e espero que não seja a última) gestação. Dentre tantas adversidades que tenho vivido até aqui, jamais questiono os desígnios de Deus, pois entendo que tudo tem um propósito. Sou católica, cristã e confio no que Deus tem para minha vida. Tenho certeza que grandes coisas estão por vir com a Santa presença do Espírito Santo em minha vida e no meu lar", acrescentou.

Por fim, a jornalista celebrou a entrada no oitavo mês de gestação. Lucilene e Felipe, que já são pais de Theo, Davi e Zion, estão à espera de uma menina. "Chegamos hoje ao oitavo mês de gestação ou 31 semanas. Minha menina, graças a Deus, segue bem e não foi atingida por nada disso. Sua chegada se aproxima e a cada dia entendo mais a frase de Santa Teresa de Jesus: "É Justo que muito custe o que muito vale." Reflitam também nessa frase! Afinal, nada nessa vida é fácil! Temos que escolher os "difíceis" que vamos lidar focados no que mais importa, a nossa santificação e o céu! Por aqui, tudo é passageiro! Quero agradecer a todos (as) vocês que tem rezado por nós", finalizou.

Confira:

Como foi o casamento no religioso de Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo?

Em agosto de 2023, Lucilene Caetano e o lutador de UFC Felipe Sertanejo se casaram no religioso. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, e eles reuniram seus convidados em uma festa intimista com decoração tradicional.

Para a grande noite, a noiva usou um vestido longo com rendas e transparência, além do véu combinando. Ela ainda escolheu um buquê de flores brancas. Por sua vez, o noivo usou um terno tradicional com gravata branca. Veja!

