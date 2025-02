Lucilene Caetano fala sobre sua fé e ser 'aberta à vida': 'Promessa feita'

Grávida pela 4ª vez, Lucilene Caetano fala para a CARAS como sua fé a ajudou nas últimas internações e influencia no crescimento de sua família

Grávida pela quarta vez, a ex-apresentadora da Band, Lucilene Caetano, passou por internações nos últimos meses e viveu "tempos difíceis", como sempre compartilha em sua rede social. Em entrevista para a CARAS Digital, a jornalista falou sobre como sua fé a fortaleceu na UTI e como a sua crença influencia no crescimento de sua família.

Esperando sua primeira menina, a comunicadora, que já é mãe de Theo, Davi e Zion, frutos de seu casamento com Felipe Sertanejo, explicou que sua quarta gestação não é de risco e esclareceu melhor como aconteceram as internações .

"É uma gestação que tem acontecido algumas surpresas desagradáveis as quais nunca havia vivido. Aliás, nunca havia ficado doente na vida. E de repente acabei sendo contaminada pelo vírus Influenza B na gestação que desencadeou a Pneumonia Bacteriana que quase me tirou a vida e o derrame pleural. Quando estava me recuperando acabei pegando a COVID… e isso tudo me deixou bastante fraca, digamos assim. Tenho tentado repousar e descansar. Apesar de ser quase impossível com três filhos pequenos que super dependem de mim", contou.

Mesmo com todas as "surpresas desagraváveis", Lucilene Caetano revelou em um post de sua rede social que deseja ter outras gestações. Para a CARAS, ela explicou melhor como ser católica influencia na decisão.

"Somos abertos à vida. Isso significa que aceitamos tudo que vem de Deus. Cumprimos com a promessa feita ao recebermos o Sacramento do Matrimônio de aceitar todos os filhos que deste casamento vier e muita gente se casa na igreja e não se atenta a isso. Logo recorre a métodos contraceptivos não naturais e sem qualquer necessidade de fato. Colocando seu egoísmo acima de um juramento feito dentro da igreja ao se casar. Sempre quisemos ter muitos filhos. E enquanto ele nos mandar, aceitaremos. Não usamos qualquer método anticoncepcional. E não temos a necessidade de espaçar gestação", esclareceu.

Como a fé ajudou Lucilene Caetano

Apesar de ter sido católica a vida inteira, Lucilene Caetano contou que era apenas "católica do IBGE" por não frequentar as missas com frequência e não seguir tudo como é orientado. Até que, em 2022, ao conhecer o Opus Dei, ela sentiu sentiu que passou por uma verdadeira conversão. Inclusive, a jornalista e Felipe Sertanejo, que tinham apenas se casado no civil, casaram-se na igreja no dia em que completaram 10 anos de união.

Segundo a apresentadora, a religião foi fundamental durante as internações. " Se não fosse a minha fé, sinceramente não sei como passaria por tudo isso. Na gestação, a gente fica automaticamente mais sensível e passar por problemas de saúde e internações que não estavam previstas realmente é uma prova para nossa fé", compartilhou.

"Tive experiências sobrenaturais com Jesus, Nossa Senhora, Padre Pio e São Pedro e São Paulo dentro da UTI. Em momento algum questionei o motivo de estar passando por tudo isso. Apenas aceito os desígnios de Deus e sei que ele com certeza tem grandes propósitos diante disso tudo para minha vida, para a vida dos que estão próximos a mim e para a vida dos que veem meu testemunho para conversão de sua fé" , declarou.

O que aconteceu com Lucilene Caetano?

No final de 2024, Lucilene Caetano ficou cerca de 15 dias internada, a jornalista então explicou com detalhes para a CARAS como foram os primeiros sintomas até chegar um estado preocupante. "Tive alguns sintomas de dor de garganta no final de outubro… depois passei a ter febre, dores pelo corpo, muitos calafrios e percebi que tinha algo errado. Procurei o Pronto Socorro e me diagnosticaram com a Influeza B. Voltei pra casa e passei a tomar as medicações. Porém, percebi que só piorava", relembrou.

"Chegou uma hora que estava difícil me movimentar e respirar. Voltei ao Pronto Socorro e após uma tomografia viram que meu pulmão já estava todo tomado pela Pneumonia Bacteriana e já havia tido o derrame pleural. Fiquei 10 dias na UTI e 5 na SEMI UTI. Dois meses e meio depois peguei a COVID e precisei ficar 5 dias na SEMI UTI devido a gravidade do que havia tido anteriormente e por ainda estar me recuperando. Agora, sigo me recuperando em casa. Não me sinto ótima ainda. Tudo isso me abalou não apenas fisicamente mas também emocionalmente. Tem sido tempos difíceis. Muitas adversidades pra lidar", relatou.

Após o episódio, meses depois, Lucilene voltou a ser internada após contrair covid-19. A comunicadora explicou o motivo da hospitalização. "Por estar me recuperando do que havia tido , meu pulmão ainda tem resquícios da pneumonia, estou gestante… então acharam mais correto internar e tratar dentro do hospital até passar o maior risco da COVID que geralmente dura até o quinto dia", disse.

Medo de morrer

Diante das dificuldade, Lucilene Caetano chegou a pensar que partiria, deixando seus três filhos. Para a CARAS, ela contou quando pensou isso. "Imediatamente quando soube que ficaria na UTI e que meu caso era muito grave, pensei nisso. Chorei e tive esse medo de morrer. De deixar meus filhos pequenos... isso doía no meu coração. De perder minha bebê. E confesso que ainda sinto esse medo ", revelou.

"Ainda dói no meu coração. Me sinto fragilizada ainda por tudo que tem acontecido e muito vulnerável. Sou uma pessoa que sempre me cuidei com boa alimentação e prática de atividades físicas. Então tudo isso causa um abalo muito grande em nosso emocional. É difícil, mas tenho fé que é uma fase e vai passar!", disse.