Lily Collins, estrela de Emily em Paris, revela foto da primeira filha

A atriz Lily Collins exibe a primeira foto de sua filha e do marido, o diretor Charlie McDowell, a bebê Tove, que nasceu via barriga de aluguel

A atriz britânica Lily Collins, protagonista da série da NetflixEmily em Paris, apresentou a sua primeira filha, Tove, ao mundo por meio de uma publicação no feed do seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 31. A artista e o marido, o diretor e roteirista Charlie McDowell, tiveram a primeira filha no começo desta semana, via barriga de aluguel. Na imagem em quesão, a bebê aparece deitada com um cobertor branco em que consta seu nome escrito em letras douradas.

"Bem-vinda ao centro do nosso mundo, Tove Jane McDowell. Palavras nunca expressarão nossa infinita gratidão por nossa incrível barriga de aluguel e por todos que nos ajudaram ao longo do caminho. Nós te amamos até a lua e de volta...", escreveu na legenda da publicação.

Ele é filho dos atores Malcom McDowell e Mary Steenburgen, e enteado de Ted Danson. Lily, por sua vez, é filha do cantor Phil Collins.

Collins e McDowell se casaram em 2021 após se envolverem romanticamente pela primeira vez em 2019.

