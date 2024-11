Lexa rompe o silêncio após ser alvo de críticas por esconder gravidez: ‘Muito medo’

Após receber críticas por esconder gravidez, Lexa revela motivo para não ter contado até chegar ao segundo trimestre da gestação com Ricardo Vianna

Recentemente, Lexa surpreendeu os seus seguidores ao anunciar que está grávida do noivo, o ator Ricardo Vianna. Pouco depois de compartilhar a notícia, a cantora contou que já está no segundo trimestre da gestação, mas acabou sendo alvo de críticas por ‘esconder’ a novidade por tanto tempo. Em suas redes sociais, ela decidiu rebater os comentários.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Lexa contou que passou a receber muitas mensagens desde que anunciou a chegada do primeiro herdeiro. Apesar de ganhar muitos comentários carinhosos, ela contou que também está recebendo diversas críticas: "Muita gente entendeu que esperei um período pra contar, mas outras não entenderam”, iniciou.

“Teve gente que falou: ‘poxa, por que você não foi honesta com a gente?’. Outros disseram: ‘nossa, você descobriu ontem e já tá com essa barriga hoje?’”, disse a famosa, que preferiu esperar para compartilhar a novidade com os fãs com medo de perder o bebê: “Não gente, eu descobri há meses atrás, só que eu não contei pra ninguém, fiquei quieta”, afirmou.

“Porque esse início é complicado, esses três meses são complexos e a gente fica com medo de alguma coisa acontecer. Nunca senti tanto medo na minha vida. Muito medo", declarou a artista, que ainda afirmou ter mudado suas prioridades assim que soube que seria mãe. Agora, ela curte a nova fase em sua vida com mais tranquilidade e cercada pela família.

Vale destacar que Lexa compartilhou a novidade com um vídeo emocionante ao lado de Ricardo: “Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse”, ela anunciou.

Lexa se manifesta após sofrer tentativa de assalto:

Horas depois de anunciar que está grávida, a cantora Lexa sofreu uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira, 31. Após gravar o programa Sabadou com Virginia, no SBT, a funkeira foi abordada por criminosos, mas nada foi levado. Na manhã da última sexta-feira, 01, a artista usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores após o susto.

