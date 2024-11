Lexa se manifesta após sofrer tentativa de assalto: 'Comecei a rezar'

Após sofrer uma tentativa de assalto, a cantora Lexa usou as redes sociais nesta sexta-feira, 01, para tranquilizar os seguidores

Horas depois de anunciar que está grávida, a cantora Lexa sofreu uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira, 31. Após gravar o programa Sabadou com Virginia, no SBT, a funkeira foi abordada por criminosos, mas nada foi levado. Na manhã desta sexta-feira, 01, a artista usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores.

Nos stories do Instagram, ela detalhou o ocorrido. "Tomamos um susto ontem, eu tô meio assim até agora. Mas está tudo bem, graças a Deus está tudo bem", afirmou. "A gente estava saindo do SBT, aí a gente foi abordado por bandidos. Pararam a van, chegaram falando: 'fica todo mundo dentro da van, perdeu, perdeu'. Não desejo isso para ninguém", continuou ela.

"Comecei a ficar nervosa, comecei a rezar. Mas está tudo bem. No final das contas, o motorista saiu correndo também, foi na contramão. Foi muito rápido, eles viram a gente. Uma loucura. Não gosto nem de lembrar, mas deu tudo certo. Está todo mundo bem", finalizou.

A tentativa de assalto

De acordo com informações do portal Leo Dias, Lexa estava quase chegando no hotel onde está hospedada quando os bandidos agiram. O veículo em que ela estava foi parado por quatro homens armados em um carro e uma moto. Mas os criminosos reconheceram a cantora e fugiram sem levar nada.

O segurança de Lexa, Bruno Degase, ainda contou ao colunista que a ação era uma tentativa de sequestro. Ele revelou que um homem em uma moto mandou o motorista estacionar. Quando o carro parou, outros três homens apareceram em um carro. “Chegaram até a sacar a arma, mas quando viram elas [Lexa e a avó Conceição] pediram para ninguém descer da van e desistiram do sequestro”, disse ele.

Nas redes sociais, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, agradeceu por sua família estar em segurança. “Obrigada meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível para elas. Esse beijinho de boa noite me renova”, escreveu ela.

