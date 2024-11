Após descobrir que está à espera de uma menina, Lexa viajou para os Estados Unidos com o noivo Ricardo Vianna para montar o enxoval da pequena Sofia

Após descobrir que está à espera de uma menina, Lexa viajou para os Estados Unidos na companhia do noivo Ricardo Vianna para montar o enxoval da pequenaSofia. Nesta terça-feira, 5, a cantora compartilhou em sua conta no Instagram um dos itens que comprou para filha.

Nos stories da rede social, ela mostrou uma das roupas que adquiriu. "Não tem a menor condição! Só para vocês saberem... Eu comprei", disse ela, que adicionou um emoji de coração rosa. Veja:

Publicação de Lexa no Instagram (Reprodução/Instagram)

Lexa abre o jogo sobre sua alimentação na gravidez: 'Zero exemplo'

Em recente publicação nas redes sociais, Lexa contou como está sendo sua alimentação nessa nova fase de sua vida. Ela disse que está comendo "só o que não deve"."Gostaria de contar para vocês que sou uma grávida zero exemplo. Nunca gostei de comer besteira, mas no início [da gestação] não conseguia comer nada, então comia só o que queria. Aí o que aconteceu, comecei a querer hambúrguer, a querer besteira", confessou.

"Sempre fui muito certinha na minha vida, nunca fui de besteira, sempre fui de comer muita comida e engordava com comida. Agora, sei que vou ter que me controlar, se não vou engordar muito e também não é saudável. Só dividindo que estou comendo só o que não dá", disse ela mostrando o prato de café da manhã com panquecas americanas.

Em outro momento, a funkeira compartilhou um vídeo em que aparece em uma famosa loja de artigos para bebês nos Estados Unidos. Com um vestido preto justinho, marcando a barriguinha, Lexa se divertiu ao experimentar os carrinhos e outros artigos infantis. Veja como foi!

