Lexa encanta ao exibir barriguinha de grávida durante gravação de coreografia

Nesta quarta-feira, 18, a cantora Lexa encantou os seguidores ao exibir sua barriguinha de gravidez em um momento especial. À espera de Sofia, sua primeira filha com Ricardo Vianna, a artista mostrou todo o gingado ao gravar a coreografia de Prohibido, faixa de seu recém-lançado álbum Mania.

Em seu perfil oficial no Instagram, Lexa compartilhou registros dos bastidores, onde surgiu vestindo um conjunto vibrante, com top amarelo e roxo combinado a um minishort na mesma tonalidade, chamando atenção para sua alegria e estilo durante a gestação.

"Hoje foi dia de cumprir minha missão e gravar a coreografia de Prohibido, que foi a campeão na votação dos Stories junto com o Fit Dance, que sempre me recebe com muito carinho", escreveu a cantora na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios à mamãe de primeira viagem. "Maravilhosa", ressaltou um fã. "A mamãe mais bela do ano", disse outro. "Nossa Sapekinha no forninho, vai sair já aprendendo as coreografias", declarou mais um.

Lexa lamenta onda de críticas à irmã, Wenny

A cantora Lexa comentou sobre Wenny, sua irmã mais nova e cantora que vem se destacando nas redes sociais e na música. Junto com o sucesso, a jovem de 15 anos de idade tem lidado também com as críticas.

Em entrevista ao Vaca Cast, podcast de Evelyn Regly, Lexa fez um sincero desabafo ao lamentar os ataques direcionados à irmã caçula. "Ela tem uma força incrível. Falo para a minha mãe: 'a terapia dela está em dia?'. Porque a internet é muito cruel. Ela tem 15 anos, e as pessoas não têm dó nem piedade", iniciou a artista.

"Eu fico pensando: 'que mal essa menina faz? Porque ela se veste diferente? Está ofendendo a quem?' Ela não está fazendo nada, só expressando a identidade dela", continuou Lexa. Ao longo do assunto, a famosa ainda revelou uma conversa marcante entre as duas.

"Minha irmã me falou uma vez: 'eu sou diferente, e demorei muito para me aceitar e entender isso. Esse é o meu jeito de ser, minha maneira de me expressar, é como me sinto bem, é como me revelo'. E é isso! Cada um tem sua forma de lidar com as coisas, e adela é assim. Ela não está fazendo mal a ninguém", declarou a cantora, que fez questão de destacar o orgulho e admiração pela autenticidade de Wenny.

"Tenho tanto orgulho dela. Vejo que ela tem a personalidade dela, não quer ser uma 'Lexa 2', longe disso. Ela é única. E eu aplaudo a coragem dela, porque, com 15 anos, ela tem mais personalidade que muita gente. Ela é muito estudiosa, fluente em inglês, e entende muito de música. Gosta de ouvir vinis, tem uma visão especial sobre o que ama. Ela é demais", concluiu Lexa.

