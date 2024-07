Leticia Cazarré revela detalhes do quarto de Estêvão: "Realização de um sonho"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, mostrou nas redes sociais o quarto do filho caçula, Estêvão, de quatro meses

Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para mostrar o quarto do filho caçula, Estêvão, de quatro meses, totalmente finalizado. "A realização de um sonho", afirmou a esposa do ator Juliano Cazarré ao mostrar os detalhes.

O cômodo possui papel de parede xadrez em tons de azul. Nas fotos também é possível ver o berço, a cômoda e a poltrona, além de um armário com as roupas e acessórios do bebê. Também tem uma estante de livros em uma parede de madeira.

Ao compartilhar as fotos do quarto no feed do Instagram, Leticia falou sobre a escolha de cada detalhe. "Hoje eu quer falar sobre o que esse quarto representa para nós. Um lugar que nós muito planejamos, que demandou tempo, reflexão, olhar para nós mesmos e para a nossa família, para a história que estamos construindo nesses quinze anos juntos."

"Um ambiente que não é apenas um "quarto de bebê", mas sim a realização de um sonho [...]. Tudo neste quarto nos lembra quem somos e o que nos inspira. O papel de parede xadrez, os tons de azul, a harmonia entre a estética moderna e vintage, o equilíbrio entre os materiais industriais e os naturais, os tecidos orgânicos, os bordados, macramês e porcelanas feitos à mão, a cortina e os tapetes sob medida, as obras de arte, tudo imprime a nossa personalidade. Hoje esse é o ambiente mais lindo e querido da casa, onde gostamos de nos reunir e cuidar, ler, respirar e viver em família", completou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Letícia Cazarré mostra como funciona a alimentação de Maria Guilhermina

Nesta quarta-feira, 24, Letícia Cazarré tirou um tempo para responder perguntas dos seguidores do Instagram e respondeu algumas curiosidades a respeito da filha Maria Guilhermina. Ao ser questionada como funciona a alimentação da pequena, ela contou os detalhe.

"A alimentação dela é feita por uma sonda que fica aqui na barriguinha. É um boton na verdade, um balãozinho que fica aqui e tem uma abertura a gente coloca esse conector e conecta na bomba, ai tem o leite especial pra ela que a gastro e a nutri recomendam. Mas nós trabalhamos muito na fono para que ela consiga se alimentar um dia pela boquinha de novo", contou. Saiba mais!