Letícia Cazarré mostra como funciona a alimentação de Maria Guilhermina

A stylist Letícia Cazarré esposa do ator, Juliano Cazarré conversou com seguidores e contou detalhes de como funciona a alimentação da filha

Nesta quarta-feira, 24, Letícia Cazarré tirou um tempo para responder perguntas dos seguidores do Instagram e respondeu algumas curiosidades a respeito da filha Maria Guilhermina. Tirando as dúvidas de seus seguidores a stylist respondeu várias dúvidas e mostrou que estava acompanhada dos filhos mais novos, Guilhermina e Estevão.

Além de Maria Guilhermina, a stylist e o ator Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de três, e Estêvão, de dois meses.

Ao filmar a pequena, ela contou que agora a filha agora está levantando a mão para fazer ‘bate aqui’ e mostrou a cena. Em outra pergunta ela falou mais sobre a personalidade da filha: “Ela tem muita personalidade. Ela reclama quando ela está vendo um desenho que ela não quer e quer que troque o desenho, ela diz que não quando ela não quer alguma coisa ou quando ela não quer fazer uma terapia, ela fica de mau humor. Mas ela também é muito alegre, sorri muito, faz carinho na gente…”, revelou.

Ao ser questionada como funciona a alimentação da pequena ela contou os detalhe: “A alimentação dela é feita por uma sonda que fica aqui na barriguinha. É um boton na verdade, um balãozinho que fica aqui e tem uma abertura a gente coloca esse conector e conecta na bomba, ai tem o leite especial pra ela que a gastro e a nutri recomendam. Mas nós trabalhamos muito na fono para que ela consiga se alimentar um dia pela boquinha de novo”, disse Letícia.

Letícia Cazarré comemora aniversário da filha com relato emocionante

Recentemente, Guilhermina completou dois anos e a influenciadora digital fez questão de homenagear a filha nas redes sociais. Além de um relato sobre a vida do bebê, ela compartilhou fotos dos primeiros dias de vida da herdeira.

"21 de junho. O dia em que o mundo viu nascer Maria Guilhermina de Guadalupe, uma menina com uma doença tão grave de coração, que os médicos não sabiam explicar como ela tinha sobrevivido até o nascimento, e sem nenhum sinal de sofrimento fetal! Sua vida, portanto, já começou com um milagre. Em poucos minutos, estava na mesa de cirurgia, onde lhe abriram o coração e ela começou sua luta pela vida: e nós, a luta pela santidade", iniciou.

E continuou: "Só Deus sabe o quanto ela sofreu e sofre. Só Deus sabe o por quê. O que eu sei é que ela me ensina todos os dias a agradecer mais e a reclamar menos. Me ensina a nunca me vitimizar. Me ensina o valor do sacrifício. E me ensina que é nosso dever conservar a alegria mesmo nos momentos mais difíceis".