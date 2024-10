Lembrancinhas de maternidade da filha de Iza são reveladas pelos fãs

Fãs da cantora Iza compartilham foto das lembrancinhas de maternidade de Nala, que é a primeira filha da artista e nasceu no final de semana

A cantora Iza já vive os seus primeiros dias como mãe de primeira viagem. No último domingo, 14, a artista deu à luz Nala, sua primeira filha com Yuri Lima. Agora, os fãs dela compartilharam uma foto de como são as lembrancinhas de maternidade.

De acordo com uma foto compartilhada por um fã-clube, Iza escolheu lembrancinhas em tons de rosa com detalhes em verde. Ela ofereceu biscoitos e outros mimos para os amigos que foram visitá-la na maternidade, incluindo uma papelaria personalizada com a inicial do nome da bebê.

Além disso, a mãe coruja escolheu um enfeite de porta de maternidade no formato de guirlanda feita com laços e corações de crochê com o nome da bebê escrito no meio.

Nala nasceu no dia 13 de outubro de 2024, às 7h52, em um hospital no Rio de Janeiro. O parto foi cesariana e a mãe e a bebê estão bem.

Nas redes sociais, Iza mostrou uma foto da mão da filha logo após o nascimento e celebrou sua chegada. “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Nala”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA SPBR | Central de Notícias da IZA (@iza_spbr)

As lembrancinhas do nascimento de Nala! 🥹💖 pic.twitter.com/RWyIbg8N34 — IZA Access (@izaaccessbr) October 14, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nala (@nalaf_c)

A reta final da gravidez de Iza

A cantora Iza celebrou o seu aniversário de 34 anos de idade no dia 3 de setembro com um post especial nas redes sociais. A estrela celebrou momentos especiais de sua vida nos últimos tempos e falou sobre a alegria de estar grávida nesta data especial.

"Hoje completo 34 anos, carregando dentro de mim o maior amor mundo e vivendo a fase mais transformadora da minha vida até aqui. Celebrar esse aniversário com saúde é tudo que eu poderia querer. obrigada a cada um que torce por mim e me acompanha com carinho! Só peço a Deus muitos anos mais de música pra desfrutar disso tudo e dividir com vocês minhas histórias através da arte nessa jornada louca chamada vida… bora pro próximo capítulo?", disse ela.

Grávida, Iza também fez um novo ensaio fotográfico para registrar o tamanho de sua barriga. Ela acaba de completar 33 semanas de gestação e comemorou as novas curvas do seu corpo em fotos com look mínimo. Confira abaixo!