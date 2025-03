Após perder 17 kg, Leandro Hassum surge sem camisa e exibe músculos

Em uma outra publicação, Hassun revelou que perdeu 17 quilos que ganhou durante a pandemia. "Não foi tão fácil, porque eu tenho 51 anos, o organismo muda", contou. Leandro ainda disse que, para atingir o resultado, se dedicou e aumentou a carga de exercícios físicos.

Leandro Hassum comenta semelhança com Silvio Santos

Leandro Hassum irá viver o apresentador Silvio Santos(1930-2024) no filme Silvio Santos Vem Aí, cinebiografia que estreia em agosto nos cinemas. Em entrevista ao Danilo Gentili, no The Noite, o artista falou sobre a semelhança de sua aparência com a do eterno 'Homem do Baú':

“Sei que muita gente pensa: ‘O que o Hassum tem a ver com o Silvio Santos?’. Nem eu sabia que parecia com ele! Mas quando assistirem, vão ver que esse é o primeiro filme sobre ele e que promete emocionar”, confessou. Confira!