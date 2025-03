Leandro Hassum revela transformação após o nascimento da neta: 'Minha profissão é ser avô'

Leandro Hassum retorna aos cinemas com 'Uma Advogada Brilhante'; em entrevista à CARAS Brasil, ele fala do longa e a experiência de ser avô

Leandro Hassum (51) está em contagem regressiva para a estreia do filme Uma Advogada Brilhante, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 6. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta sobre este novo projeto e abre a intimidade ao revelar transformações após o nascimento da neta: "Minha profissão é ser avô".

Na comédia Uma Advogada Brilhante, Hassum encarna Michelle, com a pronúncia em italiano "Mikele”. O personagem encontra uma oportunidade de manter o emprego por conta da confusão envolvendo seu nome. Leandro fala sobre o filme.

"Fazer Uma Advogada Brilhante é muito inovador [...] É um disfarce que o Michelle usa aproveitando a confusão com o nome dele", afirma. Ao longo do filme, Michelle descobre os desafios de ser mulher no mundo corporativo: "Ele começa a entrar no universo feminino e sentir as dores também do que ele antes talvez não percebesse: de não ser escutado, não ser respeitado numa reunião, das suas ideias não valerem, que é o que a gente vê na sociedade muitas vezes", reflete.

Leandro Hassum avalia que a comédia pode servir como forma de crítica e de representação de algumas questão da nossa sociedade. "Eu acho que a comédia é fundamental para fazer isso. Acho que é através da comédia que a gente consegue chegar em todo mundo [...] a comédia fura essa bolha e chega em todo mundo, a comédia popular principalmente. A gente consegue através dela chegar em todos os cantos".

'COMEDIANTE NAS HORAS VAGAS'

No mês de outubro do ano passado, nasceu Aurora, a prima neta de Hassum. O humorista não esconde de ninguém sua paixão pela pequena e destaca as mudanças que ocorreram em sua vida após se tornar avô.

"Eu sou avô, eu sou comediante nas horas vagas. Hoje, a minha profissão é ser avô. Melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida foi o nascimento da minha neta. Eu sou um avô mega babão, apaixonado por esse papel de avô que eu estou vivendo", declara.

"Eu acho que é o maior presente que eu pude ganhar na minha vida foi a chegada da Aurora. Eu estou aqui trabalhando, a gente tem que trabalhar, tem que fazer filme, eu amo que eu faço no meu trabalho, mas doido para voltar para casa, para abraçar a minha família e para estar perto da minha neta, porque eu quero que ela fale primeiro vovô do que mamãe", finaliza o ator Leandro Hassum.

