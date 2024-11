Laura Neiva apresenta terceiro filho com Chay Suede e revela sexo do bebê

Menino ou menina? A atriz Laura Neiva anunciou o nascimento do terceiro filho com Chay Suede; casal descobriu sexo do bebê no parto

O terceiro filho de Laura Neiva e Chay Suede já chegou ao mundo! Neste domingo, 10, a atriz, que escolheu descobrir o sexo do bebê somente no parto, usou as redes sociais para revelar ao público que deu à luz uma menina chamada Ana.

Em seu Instagram oficial, Laura compartilhou a primeira foto da herdeira caçula e mostrou detalhes de seu rostinho. Na legenda, ela revelou que a pequena nasceu na quinta-feira, 7.

Chay também dividiu com os fãs registros inéditos com a recém-nascida nos braços momentos após o nascimento. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!", escreveu o intérprete do personagem Mavi em 'Mania de Você', da TV Globo.

Encantados com a notícia da chegada da pequena Ana, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos papais nos comentários da publicação. "Viva Ana! Parabéns família linda!", vibrou um seguidor. "Que perfeição! Parabéns Chay e Laura", disse outro. "Que amor, seja bem vinda Ana, muita saúde, amor e felicidade", desejou um terceiro.

Vale lembrar que Chay Suede e Laura Neiva já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2. A decisão de descobrirem o sexo do terceiro filho somente no parto foi uma ideia da famosa - aceita imediatamente pelo papai.

"Nos outros a gente não soube no parto, a gente soube antes, assim que deu para saber. E nesse ela falou: 'Vamos saber na hora? Será que a gente aguenta?'. E a gente aguentou!", declarou ele em recente entrevista ao 'Mais Você'.

Confira as fotos da terceira filha de Chay Suede e Laura Neiva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chay (@chay)

Laura Neiva fez desabafo na reta final da gravidez ao exibir tamanho do barrigão

Em outubro deste ano, a atriz Laura Neiva, que estava na reta final da terceira gravidez com Chay Suede, fez um desabafo em sua rede social ao compartilhar uma selfie tirada no espelho e exibindo o tamanho de sua barriga. Na ocasião, a famosa comentou sobre estar difícil aguentar as últimas semanas da gestação.

Laura explicou que seu abdômen estava bem grande. De calça aberta, ela relatou a situação que enfrentou no período final: "Dois corpos não ocupam o mesmo lugar", escreveu a artista ao publicar o clique de olhos fechados e fazendo cara de exausta.