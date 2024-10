Casada com Chay Suede, Laura Neiva faz desabafo no fim da gravidez: 'Mesmo'

Na reta final da terceira gestação de seu filho com Chay Suede, Laura Neiva faz desabafo ao exibir tamanho de sua barriga

Na reta final da terceira gestação, a atriz Laura Neiva fez um desabafo em sua rede social nesta quinta-feira, 24, ao compartilhar uma selfie tirada no espelho e exibindo o tamanho de sua barriga. A esposa de Chay Suede então comentou sobre estar difícil aguentar as últimas semanas de gravidez.

Esperando seu terceiro filho com o ator, que está no ar em Mania Você como o vilão Mavi, a modelo comentou sobre seu abdômen estar bem grande. De calça aberta, Laura Neiva relatou a situação que está enfrentando.

"Dois corpos não ocupam o mesmo lugar", escreveu a famosa ao publicar o clique de olhos fechados e fazendo cara de exausta.

É bom lembrar que Laura Neiva e Chay Suede escolheram que só vão saber o gênero do terceiro filho na hora do parto, que deve acontecer em novembro. Apesar disso, eles já possuem opções de nome. "Tem opção de nome... A gente estava em dúvida, até que o José falou assim... A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino. Mas ainda tem outras opções, não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana. A gente estava pensando em Madalena também", disse ele no programa Mais Você, da Globo. Os atores já são pais de Maria, de 4 anos, e José, com 2 anos.

Chay Suede relembra início de relacionamento com Laura Neiva

Chay Suede tomou café da manhã no Mais Você e se derreteu ao falar da esposa, Laura Neiva e relembrar o começo do relacionamento dos dois. Vale lembrar que o casal está junto desde 2014 e está à espera de seu terceiro filho.

"Conheci a Laurinha quando a gente fez um filme juntos em 2013, mas a gente só começou a namorar mesmo em 2014. São dez anos... Juntos há dez e casados há cinco", contou o ator para Ana Maria Braga.

