Joss Stone emociona ao revelar que adotou bebê recém-nascido: 'Felizes'

A cantora britânica Joss Stone usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 3, para revelar ao público que sua família recebeu um novo integrante. Em seu Instagram oficial, a artista contou que, junto com o marido, Cody DaLuz, adotou um bebê recém-nascido.

Os dois, que já são pais de Violet, de 3 anos, e Shackleton, de 2, deram as boas-vindas ao filho caçula, Bear, na última quinta-feira, 28, dia em que celebraram o feriado de Ação de Graças. A novidade foi compartilhada por Joss através de um vídeo bastante emocionante.

No registro encantador, a cantora mostrou a primeira vez em que ela e o marido conheceram o bebê, além de filmar a reação dos herdeiros mais velhos com a chegada do pequeno. Joss Stone aproveitou para destacar que mães biológicas merecem mais reconhecimento pelo ato de amor em colocar as crianças para adoção.

"Feliz segunda-feira de mamãe! Isso foi o que aconteceu conosco na última segunda-feira. Não conseguimos acreditar direito. Estamos completamente apaixonados por esse garotinho. Sinceramente, mães biológicas não recebem a gratidão que merecem", iniciou a artista na legenda.

"É um amor mais altruísta do que eu sabia que existia. Estamos tão felizes por fazer parte desse lindo ciclo. E por favor, deem as boas-vindas ao nosso lindo bebê neste mundo maravilhoso", completou Joss Stone.

Confira a publicação:

