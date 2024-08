Jheny Santucci encanta ao comemorar mesversário de seu filho com Arthur Aguiar

A influenciadora digital Jheny Santucci compartilhou fotos de Gabriel, seu filho com Arthur Aguiar, que completou seis meses

Jheny Santucci encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, Gabriel. O menino, fruto de seu relacionamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, completou seis meses nesta quarta-feira, 7.

Para comemorar a data especial, a influenciadora digital publicou no feed do Instagram vários registros com o herdeiro, incluindo alguns momentos dele com o papais, e se derreteu. "6 meses do nosso bebezinho lindo. Filho, você é meu anjinho! Te amo muito", escreveu ela na legenda na publicação.

Os internautas parabenizaram Gabriel nos comentários. "Feliz 6 meses Gab! Que Deus continue te abençoando, iluminando e protegendo!", disse uma seguidora. "Feliz seis meses para esse príncipe mais lindo. Que papai do céu te abençoe muito!", falou outra. "Lindo, lindo. Que papai do céu te abençoe, coisa linda", comentou uma fã.

Confira:

Arthur Aguiar revela se tem planos para se casar novamente

Arthur Aguiar já subiu no altar anteriormente em um casamento surpresa organizado por sua ex-mulher, Maira Cardi. Agora, atualmente namorando Jheny Santucci, com quem já tem um filho, o ator revelou seus planos para um possível novo casamento e confirmou que só não oficializaria a união com a empresária 'se fosse louco'. O assunto surgiu quando Jheny abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram.

Questionada sobre os planos de se casar, a empresária afirmou que pretende subir ao altar, mas que tudo acontecerá no tempo certo, considerando que o namoro deles ainda é recente: "Vocês falam de um jeito como se estivéssemos juntos há 10 anos. Calma. Se a gente não tivesse essa intenção, não faria sentido estarmos juntos. Vai chegar a hora, acalmem o coração", disse a influenciadora digital, que depois compartilhou uma mensagem de Arthur falando sobre os planos para o casório deles: "Só se eu fosse louco de não casar, né? Te amo", o ator e cantor se derreteu e confirmou. Saiba mais!