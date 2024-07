Arthur Aguiar revela se tem planos para se casar novamente: “Se eu fosse louco”

Casamento à vista? Arthur Aguiar e Jheny Santucci abrem o jogo e revelam se pretende subir ao altar após chegada do primeiro filho

Arthur Aguiar já subiu no altar anteriormente em um casamento surpresa organizado por sua ex-mulher, Maira Cardi. Agora, atualmente namorando Jheny Santucci, com quem já tem um filho, o ator revelou seus planos para um possível novo casamento e confirmou que só não oficializaria a união com a empresária ‘se fosse louco’.

O assunto surgiu quando Jheny abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. Questionada sobre os planos de se casar, a empresária afirmou que pretende subir ao altar, mas que tudo acontecerá no tempo certo, considerando que o namoro deles ainda é recente: “Vocês falam de um jeito como se estivéssemos juntos há 10 anos”, iniciou

“Calma. Se a gente não tivesse essa intenção não faria sentido estarmos juntos. Vai chegar a hora, acalmem o coração”, disse a influenciadora digital, que depois compartilhou uma mensagem de Arthur falando sobre os planos para o casório deles: “Só se eu fosse louco de não casar, né? Te amo”, o ator e cantor se derreteu e confirmou.

Por fim, Jheny aproveitou a oportunidade para se declarar para o namorado e pai de seu filho, o pequeno Gabriel, de apenas cinco meses: “Ele é muito carinhoso! Se fosse seco ou bruto, jamais estaria comigo, porque eu sou uma ursinha hahahaha, gosto de carinho e demonstração de amor todos os dias. E ele faz isso muito bem, graças a Deus”, disse.

Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou o namoro com Jheny Santucci em junho do ano passado. Poucos meses após revelar o relacionamento, em setembro, ele compartilhou a notícia de que estavam esperando seu segundo filho, o primeiro com a empresária. No entanto, eles acabaram colocando um ponto final na relação em pouco tempo.

Durante a gestação, Arthur e Jheny demonstraram manter uma boa amizade e frequentemente eram vistos juntos em eventos como durante o chá-revelação do herdeiro e até fieram ensaios fotográficos juntos. No final do ano, durante a virada, eles confirmaram que reataram e, em pouco tempo, chegou o primeiro filho do casal. Além de Gabriel, o ator é pai de Sophia, com Maíra Cardi.

