Jade Magalhães revela mudanças no cabelo durante a gravidez: ‘Bom sinal’

À espera da primeira filha com Luan Santana, Jade Magalhães revela que está lidando com mudanças no corpo e no cabelo; entenda!

Nesta sexta-feira, 18, Jade Magalhães compartilhou que está enfrentando mudanças no corpo durante sua gravidez com Luan Santana. À espera da primeira filha com o cantor sertanejo, a influenciadora digital falou sobre as transformações que seu cabelo está passando nesse momento e contou que está lidando com os fios ‘rebeldes’.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Jade apareceu se arrumando para seus compromissos do dia a dia. Em seguida, ela compartilhou que estava com o rosto inchado e lidando com os fios novos que surgiram devido aos hormônios da primeira gravidez: “Oie! Vou prender o meu cabelo para começar a maquiagem”, iniciou o relato.

“Vocês não fazem ideia da quantidade de fiozinhos [de cabelo] novos. Estou feliz com isso, porque dizem que é um bom sinal. Porque quando o cabelo cair, se cair, já têm esses novos. Mesmo passando laquê é muito difícil fazer eles pararem", Jade revelou que está feliz com o crescimento, apesar de ter dificuldades para ajustar os penteados.

Vale lembrar que recentemente, Jade Magalhães compartilhou que está passando por outra mudança importante em seu relacionamento com Luan. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que está se mudando para a casa do cantor para que eles possam se preparar para a chegada da primeira filha juntos.

“De volta a São Paulo. A realidade desta semana vai ser bem diferente da semana passada, que era praia. Cheguei direto para fazer a mudança do meu apartamento. Imaginam como vai ser minha semana?”, Jade declarou depois de retornar de uma viagem de férias com o namorado. Eles decidiram curtir alguns dias de descanso antes da rotina mudar com a pequena.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’. A primeira filha deles deve nascer no início de 2025.

