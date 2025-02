Jade Magalhães encanta ao mostrar look do dia de sua filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou ao exibir look que escolheu para Serena; confira o novo clique da pequena

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para compartilhar um clique fofo da filha, Serena. A pequena, que completou 1 mês de vida recentemente, é fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana.

Por meio de seus stories no Instagram, Jade publicou uma foto mostrando o look que escolheu para a pequena passar o dia. Na imagem, ela mostra parte das perninhas da bebê, que está com uma roupinha rosa e meias de tricô na mesma tonalidade, com detalhes brancos. Na legenda, ela escreveu "ootd", abreviação de outfit of the day (roupa do dia).

Storie de Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Jade Magalhães mostra recado de Luan Santana antes do parto da filha

Recentemente, Jade recordou um momento especial e mostrou um recado que Luan Santana deixou ao sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal. "Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado: "Te amo, meu amor. Você e a Serena. Já volto".

Em outro momento, a mamãe coruja explicou que precisou esperar um período para que a herdeira pudesse tomar a BCG, que protege a criança contra formas graves de tuberculose. Ela publicou uma foto mostrando o bracinho da bebê e contou detalhes do motivo que a fez adiar a vacina. "Minha boneca tomou vacina ontem. Podem imaginar como fiquei, né?! Fizemos a BCG só agora, porque optamos por fazer o teste da bochechinha na maternidade, ele complementa o teste do pézinho. Fazendo a vacina ainda junto, poderia alterar o resultado do exame!", esclareceu ela.

