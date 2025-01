Jade Magalhães elege bolo encantador em celebração ao primeiro mês de vida da filha com Luan Santana

Jade Magalhães celebrou o primeiro mês de vida de Serena, sua filha com Luan Santana, com bolo cheio de detalhes: "Só faltava você"

Nesta terça-feira, 28, Jade Magalhães celebrou de forma especial o primeiro mês de vida da pequena Serena. Fruto do casamento com o cantor Luan Santana, a bebê ganhou um bolo temático inspirado no fundo do mar, repleto de detalhes encantadores.

"30 dias de cheiro no cangote o dia todo, 30 dias sendo sua cama, 30 dias sendo seu alimento, 30 dias de sorrisinhos involuntários, 30 dias decifrando o motivo de cada choro, 30 dias que tudo mudou com vc aqui. E só faltava você, minha boneca", declarou a influenciadora na legenda da publicação.

Na sequência de fotos, Jade encantou os internautas ao exibir detalhes da bebê Serena, que ainda não teve o rosto revelado, além de mostrar o delicado bolo escolhido para marcar a data especial.

E nos comentários, os fãs enviaram mensagens carinhosas à família. "Um mês que o maior amor do mundo chegou!", declarou uma seguidora. "Muito, muito amor! Deus abençoe sempre essa boneca", desejou outra. "Coisa mais linda da vida", elogiou mais uma.

Confira a sequência de fotos:

Bolo de Serena, filha de Jade Magalhães e Luan Santana. Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Jade Magalhães mostra recado de Luan Santana antes do parto da filha

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para recordar um momento especial. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou um recado deixado por seu marido, o cantor Luan Santana, antes de sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal, Serena.

"Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado: "Te amo, meu amor. Você e a Serena. Já volto". Confira!

Leia também:Jade Magalhães explica por que adiou primeira vacina da filha com Luan Santana