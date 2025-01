Jade Magalhães explica por que adiou primeira vacina da filha com Luan Santana

Jade Magalhães contou que Serena, sua filha com Luan Santana, tomou a primeira vacina cerca de três semanas após o nascimento

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para contar aos seguidores que a pequena Serena, sua filha com o cantor Luan Santana, tomou a primeira vacina. A bebê chegou ao mundo há pouco menos de um mês, no dia 28 de dezembro.

Por meio de seus stories no Instagram, Jade explicou que precisou esperar um período para que a herdeira pudesse tomar a BCG, que protege a criança contra formas graves de tuberculose. A esposa do cantor sertanejo publicou uma foto mostrando o bracinho da bebê e contou detalhes do motivo que a fez adiar a vacina.

"Minha boneca tomou vacina ontem. Podem imaginar como fiquei, né?! Fizemos a BCG só agora, porque optamos por fazer o teste da bochechinha na maternidade, ele complementa o teste do pézinho. Fazendo a vacina ainda junto, poderia alterar o resultado do exame!", esclareceu ela.

Vale lembrar que Jade Magalhães retornou às redes sociais há poucos dias. Recentemente, a influenciadora refletiu sobre a maternidade e explicou que se ausentou da internet para se dedicar integralmente à filha.

"Eu sei que estou bem sumida, mas é por um motivo especial. A gente está vivendo esses 16 dias de muito amor, muito intensos também. Eu, Serena e Luan, estamos todo mundo bem e muito felizes também. [...] Gente, é um sonho, é um encanto, é um amor! Juro, não sei explicar. Dá vontade de engolir de novo", declarou a mamãe coruja.

Jade Magalhães fala sobre vacina da filha - Reprodução/Instagram

Jade Magalhães compartilha foto inédita de Serena

A influenciadora digital Jade Magalhães registrou mais um momento encantador da filha recém-nascida, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana. No último domingo, 19, ela encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para a pequena.

No clique compartilhado nos stories do Instagram, Jade mostrou a filha vestindo uma roupa com desenhos de sorvetes nas cores branco, rosa e amarelo bordados. "Mood", escreveu ela na legenda da imagem; confira o registro!

