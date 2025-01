Jade Magalhães mostra recado de Luan Santana antes do parto da filha: 'Não imaginava'

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais para relembrar um momento antes do nascimento de sua filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 28, para recordar um momento especial. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou um recado deixado por seu marido, o cantor Luan Santana, antes de sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal, Serena.

"Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado: "Te amo, meu amor. Você e a Serena. Já volto".

Storie de Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Jade Magalhães explica por que adiou primeira vacina da filha

Recentemente, Serena tomou a primeira vacina. A bebê chegou ao mundo há um mês, no dia 28 de dezembro. Por meio de seus stories no Instagram, Jade explicou que precisou esperar um período para que a herdeira pudesse tomar a BCG, que protege a criança contra formas graves de tuberculose.

A esposa do cantor sertanejo publicou uma foto mostrando o bracinho da bebê e contou detalhes do motivo que a fez adiar a vacina. "Minha boneca tomou vacina ontem. Podem imaginar como fiquei, né?! Fizemos a BCG só agora, porque optamos por fazer o teste da bochechinha na maternidade, ele complementa o teste do pézinho. Fazendo a vacina ainda junto, poderia alterar o resultado do exame!", esclareceu ela.

Em outro momento, ela refletiu sobre a maternidade e explicou que se ausentou da internet para se dedicar integralmente à filha. Já nos últimos dias, Jade registrou mais um momento encantador da filha recém-nascida e mostrou a filha vestindo uma roupa com desenhos de sorvetes.

