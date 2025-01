Jade Magalhães encanta ao mostrar 'look do dia' com a filha, Serena

A influenciadora Jade Magalhães mostrou uma nova foto com a pequena Serena, sua filha de 1 mês com o cantor Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou os fãs na manhã desta quinta-feira, 30, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro com a filha, Serena. A pequena, que completou 1 mês de vida recentemente, é fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana.

Por meio de seus stories no Instagram, Jade publicou uma foto mostrando seu 'look do dia' junto com a bebê nos braços. A influenciadora surgiu com uma camisa de manga longa na cor azul e uma calça jeans preta, enquanto a herdeira apareceu usando um macacão azul marinho.

No clique mostrado pela esposa do artista sertanejo, Serena aparece de costas deitada no colo da mamãe coruja. "Look do dia em dose dupla, vale?", escreveu Jade Magalhães na legenda da imagem.

Vale lembrar que, até o momento, o casal ainda não mostrou ao público o rostinho de Serena. Desde o dia do nascimento da bebê, Luan Santana e Jade Magalhães compartilham fotos exibindo apenas alguns traços da herdeira, como a mãozinha e parte da cabeça.

Recentemente, os dois celebraram o primeiro mês de vida da pequena com uma festinha intimista temática inspirada no fundo do mar. "30 dias de cheiro no cangote o dia todo, 30 dias sendo sua cama, 30 dias sendo seu alimento, 30 dias de sorrisinhos involuntários, 30 dias decifrando o motivo de cada choro, 30 dias que tudo mudou com vc aqui. E só faltava você, minha boneca", declarou Jade.

Jade Magalhães posa com a filha, Serena - Reprodução/Instagram

Jade Magalhães mostra recado de Luan Santana antes do parto da filha

A influenciadora digital Jade Magalhães usou as redes sociais nos últimos dias para recordar um momento especial. Nos stories de seu Instagram, ela mostrou um recado deixado por seu marido, o cantor Luan Santana, antes de sair para cumprir sua agenda de shows, antes do nascimento da filha do casal, Serena.

"Relembrando o mês passado, um dia antes de conhecer a minha boneca, o Luan foi fazer os últimos shows do ano e eu não imaginava que o momento mais especial das nossas vidas estava muito próximo", recordou ela, que mostrou o recado deixado; confira detalhes!

Leia também: Luan Santana se derrete em novos cliques com a filha: 'Nosso presente'