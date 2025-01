Luan Santana se derrete em novos cliques com a filha: 'Nosso presente'

No Instagram, o cantor Luan Santana postou cliques inéditos com Serena, sua filha com Jade Magalhães, e celebrou seu primeiro mês

O cantor Luan Santanaexplodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao compartilhar cliques inéditos de Serena, sua filha com a influenciadora digital Jade Magalhães.

A menina completou um mês de vida nesta terça-feira, 28, e o artista celebrou a data especial publicando duas fotos dela no feed do Instagram. Na primeira imagem, Luan está segurando Serena em seus braços. Já na segunda, a bebê aparece deitada, recebendo o carinho dos papais. Nas duas fotos o rostinho dela não aparece.

"1 mês do nosso presente do Senhor", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação. Os internautas encheram o post de comentários fofos. "Feliz um mês dessa princesa", disse uma seguidora. "A melodia mais linda que já nasceu dos dois", escreveu outra. "Deus abençoe essa família!", desejou uma fã. "Quanto amor", falou outro.

Jade Magalhães também comemorou o primeiro mês da filha nas redes sociais e mostrou que a filha ganhou um bolo temático inspirado no fundo do mar. "30 dias de cheiro no cangote o dia todo, 30 dias sendo sua cama, 30 dias sendo seu alimento, 30 dias de sorrisinhos involuntários, 30 dias decifrando o motivo de cada choro, 30 dias que tudo mudou com você aqui. E só faltava você, minha boneca", disse a mamãe.

Confira:

Luan Santana se diverte em gravação com jet ski

O cantor Luan Santana viveu uma experiência divertida durante a gravação de uma nova campanha. O artista usou veículos que já fazem parte de sua rotina na gravação e adorou a experiência. Para começar, ele dirigiu um UTV, tipo de quadriciclo, para ter agilidade na fazenda. Logo depois, o astro se aventurou em uma represa ao dirigir um jet ski.

"Tenho UTVs na minha fazenda e eles fazem muita diferença no dia a dia no campo. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu amo esportes aquáticos, tenho um [jet ski] na minha casa e em todos os momentos que posso, estou na água navegando", afirmou ele. Confira!

