Iza chama atenção ao mostrar momento com Nala: 'Que lindezas'

A cantora Iza chamou a atenção dos seguidores neste domingo, 15, ao mostrar que estava aproveitando um momento ao lado de sua filha, Nala

A cantora Iza chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 15, ao mostrar que estava aproveitando um momento ao lado de sua filha, Nala, fruto do relacionamento comYuri Lima. No vídeo compartilhado no feed do Instagram, a artista aparece ninando a pequena.

Com Nala nos braços, Iza canta enquanto balança a herdeira, que curte o momento tranquila. "Como posso amar assim?", escreveu a artista na legenda da publicação. O momento, é claro, recebeu inúmeros elogios dos internautas.

"Como que esse vídeo não tem 1 hora de duração? Como assim?", brincou uma. "Esse vídeo nos traz paz, amor, certeza que vem música nova aí e muita fofura cara", previu outra. "Ela olhando pra mamãe ouvindo ela cantar", escreveu um terceiro. "Que lindezas". opinou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Recentemente, Iza abriu um álbum nas redes sociais com momentos do que viveu nos últimos tempos. Na primeira foto, ela surgiu com Nala no colo em um banheiro luxuoso enquanto se arrumava para um evento. A bebê apareceu dormindo tranquilamente no colo da mamãe e os fãs repararam em um detalhe da menina. “E essa bebê cabeluda?”, disse um seguidor nos comentários. Veja o clique!

Já na manhã deste domingo, 15, Yuri Limaexibiu em suas redes sociais um momento de pai e filha com Nala, bebê de dois meses que teve com IZA. Na imagem, compartilhada em seu story no Instagram, o jogador de futebol aparece segurando a mãozinha da bebê enquanto assistem a um vídeo na televisão.

Nala: o que diz o mapa astral da filha de Yuri Lima e Iza?

A bebê nasceu sob o signo de Libra, com ascendente em Sagitário e Lua em Aquário. Além de Sol em Libra. Segundo informações do site Astrolink, o mapa astral de Nala mostra que ela terá uma personalidade equilibrada, forte, otimista e com uma intuição emocional marcante. O Sol em Libra reflete uma criança charmosa e sociável, que prioriza o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas de sua vida.

Sua Lua em Aquário sugere que ela será emocionalmente independente e muito ligada a causas sociais. Já o ascendente em Sagitário mostra otimismo e uma visão expansiva da vida. Com essa influência, Nala será uma criança alegre, curiosa e sempre disposta a viver novas experiências.

Enquanto que, com mercúrio em Libra, a pequena será uma comunicadora nata. O posicionamento de Vênus em Escorpião traz ainda intensidade às emoções e relações de Nala. O que significa que ela terá uma alma apaixonada e vai se entregar de maneira profunda e transformadora em seus relacionamentos.

E o Marte em Câncer aponta que Nala será protetora e motivada por sua família e por aqueles que ama. Dessa forma, sua força emocional vai guiar suas ações e determinar seu senso de segurança.

Leia também: Iza relembra primeiro banho na filha Nala: 'Inesquecível'