Isabel Veloso atualiza estado de saúde do filho e desabafa: 'Dá uma saudade'

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora Isabel Veloso atualizou o quadro de saúde de seu filho, Arthur, fruto do seu relacionamento com Lucas Borba

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora Isabel Veloso atualizou o quadro de saúde de seu filho, Arthur, fruto do seu relacionamento com Lucas Borba. O pequeno, que nasceu prematuro devido à luta dela contra o câncer, chegou ao mundo no dia 29 de dezembro de 2024 e, desde então, está internado na UTI neonatal.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, ela contou que o pequeno está evoluindo. "Acabamos de ver o neném e ele está super bem. Dá uma saudade, uma aflição assim. Sair assim do hospital sem o seu pedacinho, pra mim dói. Não sei nem dizer o quanto que dói isso, mas ele tá super bem, graças a Deus tá evoluindo muito bem", desabafou.

A influenciadora já recebeu alta hospitalar e, diariamente, segue até a maternidade para alimentar o filho. No vídeo compartilhado, ela ainda contou que está produzindo bastante leite. "Já faz 16 dias que eu ganhei o Arthur e estava esbanjando leite. Quando a gente ganha neném, nosso corpo não sabe o quanto precisa mandar".

Segundo ela, sua produção diminuiu. "Eu já tava preocupada, mas é uma coisa normal do nosso corpo, porque agora meu corpo tá entendendo o quanto de leite que ele precisa mandar. É assim que funciona o nosso organismo", detalhou.

Como está a barriga de Isabel Veloso?

Recentemente, Isabel Veloso decidiu publicar em seu perfil no Instagram um vídeo em que mostra a sua barriga 15 dias após o parto. A influencer, que foi diagnosticada como paciente terminal de um linfoma de Hodgkin, usou um espelho para exibir os pontos da cesárea feita no dia 29 de dezembro. "Oi pessoal :) desconta a cara de cansada. 15 dias pós-parto", escreveu na legenda da publicação. Veja!

Leia também: Médico detalha pós-parto de Isabel Veloso, diagnosticada com câncer: 'Preocupação e risco'