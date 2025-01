Irmã de Neymar, Rafaella Santos compra série de presentes para a sobrinha, Helena

Que fofa! Irmã de Neymar e influenciadora digital, Rafaella Santos presenteou a sobrinha, Helena, com diversas roupas e acessórios; saiba mais

Rafaella Santos presenteou a sobrinha Helena com diversas peças especiais. Fruto da relação do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê, de apenas seis meses, ganhou mais de 40 peças para compor seu guarda-roupa. As informações são da revista Quem.

Dentre as compras que Rafaella deu para a pequena, tiveram vestidos coloridos com 100% de algodão na composição, além de alguns sapatinhos e acessórios.

Além de Helena, a influenciadora também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, filho de Neymar com Carol Dantas, e de Mavie, de um ano e três meses, fruto da atual relação do atleta com Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma menina.

Recentemente, Rafaella Santos compartilhou uma foto encantadora da sobrinha caçula. A bebê surgiu usando o uniforme personalizado do Botafogo, que venceu o Palmeiras por 3 a 1 no Brasileirão. Na imagem, Helena aparece diante de uma televisão enquanto é segurada pela mãe.

Rafaella Santos exibe foto inédita com Gabigol em clima de romance

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado de Gabigol. Os dois sempre estão envolvidos em rumores de romance e, aparentemente, reataram a relação. Desta vez, ela deixou escapar uma foto deles trocando um beijo apaixonado no último final de semana.

A imagem foi compartilhada por ela nas redes sociais, mas ela apagou a foto logo depois. Porém, os fãs fizeram print e a foto viralizou nas redes sociais.

Rafaella e Gabigol já namoraram no passado, mas terminaram há alguns anos. Desde então, os rumores de uma possível reconciliação circularam no mundo das celebridades. Recentemente, eles fizeram uma viagem para o Japão e aqueceram os rumores de que estariam juntos novamente.

Neste final de ano, os dois escolheram Trancoso, na Bahia, para passarem o réveillon e os fãs estão de olho em cada passo deles. Veja a foto publicada por Rafaella!

