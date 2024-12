Rafaella Santos exibe foto inédita com Gabigol em clima de romance

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos publica foto aos beijos com Gabigol e apaga a foto na sequência. Porém, os fãs fizeram print! Veja aqui

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita ao lado de Gabigol. Os dois sempre estão envolvidos em rumores de romance e, aparentemente, reataram a relação. Desta vez, ela deixou escapar uma foto deles trocando um beijo apaixonado no último final de semana.

A imagem foi compartilhada por ela nas redes sociais, mas ela apagou a foto logo depois. Porém, os fãs fizeram print e a foto viralizou nas redes sociais. Veja abaixo!

Rafaella Santos e Gabigol - Foto: Reprodução / Instagram

Rafaella e Gabigol já namoraram no passado, mas terminaram há alguns anos. Desde então, os rumores de uma possível reconciliação circularam no mundo das celebridades. Recentemente, eles fizeram uma viagem para o Japão e aqueceram os rumores de que estariam juntos novamente.

Neste final de ano, os dois escolheram Trancoso, na Bahia, para passarem o réveillon e os fãs estão de olho em cada passo deles.

Pai de Rafaella Santos revela qual foi filho deu mais trabalho

O empresário Neymar da Silva Santos, pai do craque Neymar Jr e da influenciadora Rafaella Santos, abriu o jogo sobre sua relação com os filhos. Durante uma entrevista recente ao podcast Round Cast,ele surpreendeu ao revelar qual dos dois dá mais trabalho.

"Sou bem realizado. Meus filhos são uma bênção. Deus me deu um presente muito grande. Muita gente diz: 'Seus filhos são abençoados'. Eu respondo: 'Não, meus filhos são uma bênção. Não só para mim, mas para os amigos'. Tenho uma filha – e ela vai ouvir isso – que dá mais trabalho que meu filho. Olha, vou te contar (risos)", disse ele.

“Ainda bem que eu ajudo a cuidar dela”, reagiu o ex-jogador Falcão, apresentador do podcast. “Precisa ajudar mais”, devolveu Neymar Pai. Vale lembrar que Rafaella e Neymar são frutos do casamento de Neymar Pai com Nadine Gonçalves. Os dois se separaram em 2016, após 25 anos de união.

