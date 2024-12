Relação de Rafaella Santos e Bruna Biancardi está estremecida, diz colunista

Colunista aponta suposto atrito entre a irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos, e a namorada dele, Bruna Biancardi. Entenda os rumores

A relação de Rafaella Santos e Bruna Biancardi - que são a irmã e a namorada de Neymar Jr - estaria estremecida, diz a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. De acordo com a jornalista, as duas não são próximas e se afastaram ainda mais depois que a influencer descobriu a segunda gravidez.

Rafaella não teria uma boa convivência com a cunhada e as duas não se falam. Inclusive, ela só acompanha os eventos na casa do irmão por causa dele e da sobrinha. Isso porque ela é uma tia presente na vida dos sobrinhos, Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 5 meses.

Além disso, a colunista apontou que Rafaella não esteve no chá revelação da segunda filha de Neymar e Bruna porque estava viajando.

O que o pai de Neymar Jr disse sobre os rumores de aposentadoria do filho?

Ainda durante o papo, Neymar Pai falou sobre a possibilidade do filho, Neymar Jr, se aposentar dos campos de futebol. Ele contou que vê os rumores sobre o futuro do filho no esporte, e até revelou até quando o herdeiro deve ser um atleta de alta performance.

"Vai ser muito triste para mim. Em algum momento isso vai acontecer. Mas ainda temos três ou quatro anos de um Neymar de alta performance, que pode render muitas coisas para ele. Hoje o Neymar tem seu contrato [com o Al-Hilal] até junho de 2025. Eu vejo as especulações que ficam, e a gente começa a se prepara para isso", disse ele.

E completou: "Eu sei que o mercado está esperando ver como o Neymar vai voltar. E ele sempre volta melhor do que ele estava. Eu não tenho plano para o futuro. A gente fica se adequando para as coisas que vão acontecer. A gente precisa ver qual vai ser a vontade de Neymar. Mas a Arábia está deixando ele muito feliz lá. É um país que o protege".

