Irmã de Luan Santana se emociona ao conhecer a sobrinha, Serena

Bruna Santana, irmã de Luan Santana, postou uma foto do momento em que conheceu sua sobrinha, Serena, filha do cantor com Jade Magalhães

Bruna Santana não segurou a emoção ao compartilhar uma foto do momento em que viu pela primeira vez sua sobrinha, Serena, filha de seu irmão, Luan Santana, e da influenciadora digital Jade Magalhães.

Na foto publicada no feed do Instagram, o cantor aparece segurando a bebê no colo, enquanto a influenciadora admira a bebê, que nasceu neste último sábado, 28, por um vidro. Na imagem, Bruna aparece visivelmente emocionada.

"O dia mais lindo das nossas vidas", escreveu a titia na legenda da publicação. O post recebeu muitas mensagens carinhosas. "Que coisa mais linda", disse uma seguidora. "Que foto mais linda", escreveu outra. "Um presente lindo de Deus para vocês", falou uma fã. "O papai e a titia mais lindos do mundo", comentou mais uma.

Mais cedo, Jade e Luan postaram a primeira foto da filha e se declararam. "Há quase 24h sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca, tô ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente", escreveu a influencer ao compartilhar uma foto em que aparece com Serena no colo. "O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena", disse o cantor, que postou o mesmo registro, em preto e branco.

Irmã de Luan Santana surge deslumbrante para casamento do cantor

Bruna Santana caprichou na produção para acompanhar o casamento de seu irmão, Luan Santana, com Jade Magalhães. O cantor e a influenciadora digital oficializaram a união no civil no dia 28 de novembro.

Para a cerimônia, Bruna surgiu usando um vestido longo rosa, modelo tomara que caia, e uma sandália de salto alto. A influenciadora digital complementou a produção com vários acessórios e uma maquiagem leve. O look recebeu diversos elogios dos internautas. Confira o look!

