Irmã de Luan Santana surge deslumbrante para casamento do cantor

A influenciadora digital Bruna Santana escolheu um look deslumbrante para o casamento no civil do irmão, Luan Santana, com Jade Magalhães

Bruna Santana caprichou na produção para acompanhar o casamento de seu irmão, Luan Santana, comJade Magalhães. O cantor e a influenciadora digital oficializaram a união no civil nesta quinta-feira, 28.

Para a cerimônia, Bruna surgiu usando um vestido longo rosa, modelo tomara que caia, e uma sandália de salto alto. A influenciadora digital complementou a produção com vários acessórios e uma maquiagem leve.

O look recebeu diversos elogios. "Missão madrinha concluída com muita beleza", disse uma seguidora. "A madrinha mais deslumbrante", escreveu outra. "Tá linda", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma. "Que elegância", afirmou uma admiradora.

Na tarde desta sexta-feira, 29, Jade Magalhães abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir momentos especiais do casamento civil com Luan Santana. Nas imagens, os dois apareceram com looks brancos, curtindo a decoração da festa e até assinando os papeis da união civil. "É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade! Recém-casados", escreveu a influencer, que está à espera da primeira filha, que se chamará Serena.

Confira:

Como foi o vestido de Jade Magalhães para o casamento no civil?

A influenciadora digital Jade Magalhães está oficialmente casada com o cantor Luan Santana após a cerimônia do casamento civil deles nesta semana. Agora, ela revelou as fotos oficiais de sua grande noite e como era o seu vestido de noiva.

Para o casamento civil, Jade escolheu um vestido branco curto e liso. Para dar um toque de sofisticação, o modelito tem uma cobertura e uma capa em tecido com transparência, que deu um toque de romantismo e elegância ao vestido mais simples. A morena completou o visual com sapatos brancos e salto alto, e o penteado preso. O look disfarçou a barriguinha de grávida dela. Confira!

