Jade Magalhães e Luan Santana postam primeira foto da filha, Serena

Serena, a primeira filha da influenciadora digital Jade Magalhães com o cantor Luan Santana, nasceu neste último sábado, 28

Jade Magalhães e Luan Santana encheram as redes sociais de fofura na tarde deste domingo, 29, ao compartilhar a primeira foto de Serena. A filha do casal veio ao mundo neste último sábado, 28.

A influenciadora digital foi a primeira a mostrar a herdeira. No feed do Instagram, ela ostou duas fotos: na primeira imagem, ela aparece com a herdeira no colo, ao lado de Luan, logo após o parto. Já na segunda, Jade está segurando a mãozinha da bebê.

Ao dividir os cliques, a mamãe de primeira viagem se declarou. "Há quase 24h sentindo o coração bater fora do peito. Amei ser sua casa, minha boneca, tô ansiosa para tudo que vamos viver a partir de agora. Te amo infinitamente", afirmou a influencer na legenda da publicação.

Depois foi a vez de Luan. O cantor postou a mesmo foto após o parto, só que em preto e branco, e celebrou a chegada da herdeira. "O dia mais feliz das nossas vidas. Seja bem-vinda, minha Serena", escreveu o artista no post.

Fãs e famosos deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Que lindos! Deus abençoe família. Serena veio ao mundo na melhor data, 28/12, saúde!", disse a atriz Larissa Manoela, que nasceu no mesmo dia. "Deus abençoe essa princesa e essa família!", escreveu a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Que Deus abençoe essa linda família!! A Serena já é muito amada!!", comentou uma seguidora.

A notícia do nascimento de Serena foi dada pela assessoria de imprensa do artista. "Nasce Serena Magalhães Santana. A primeira filha de Jade Magalhães e Luan Santana chegou hoje às 18h22, em São Paulo", dizia o comunicado.

