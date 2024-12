Influenciadora Fernanda Britto morre aos 64 anos em um hospital no RJ

A influenciadora digital Fernanda Britto, conhecida pelas dicas de etiqueta, faleceu nesta quarta-feira, 18, após sofrer AVC

A influenciadora digital Fernanda Britto faleceu aos 64 anos de idade. Ela morreu durante o período internada em um hospital no Rio de Janeiro após sofrer um AVC durante uma viagem a trabalho.

A notícia da morte foi confirmada pela equipe dela em um comunicado oficial nas redes sociais. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida Fernanda. Esta é, sem dúvida, a última notícia que nós, da equipe, gostaríamos de compartilhar, mas seguimos comprometidos com a transparência e o respeito que sempre tivemos por todos vocês”, informaram.

E completaram: “Fernanda amava as pessoas e amava estar conectada a elas. Respeita com carinho a cada mensagem que recebia e fazia questão de ligar quando um seguidor trazia uma dúvida mais elaborada - algo que não é tão comum no meio. Ela tinha uma paixão imensa por ensinar, fosse em palestras, vídeos ou cursos. Esse amor pelo conhecimento e pela troca de experiências é o que ela nos deixa como certeza: a importância de compartilhar e ser generoso sempre que possível. Uma frase que ela sempre repetia e que deixo aqui como mensagem final é: ‘Sempre que você puder ser generoso, seja’”.

Por fim, a equipe disse: “O legado de Fernanda vai muito além dos conteúdos e das palavras. Ela tocou vidas com seu humor, sua dedicação e sua humanidade. De onde quer que ela esteja, temos certeza de que está feliz, ao ver tanto amor e carinho vindo de todos vocês. Agradecemos a cada mensagem de apoio, às orações e ao respeito que vocês sempre demonstraram. O legado dela permanece conosco, inspirando-nos todos os dias a sermos melhores e mais generosos”.

O hospital Casa de Saúde São José também emitiu um comunicado para confirmar o falecimento. "A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Fernanda Brandão Matta de Araújo, conhecida como Fernanda Britto, na manhã desta terça-feira (18/12), em decorrência de um quadro neurológico extremamente grave. A instituição se solidariza com familiares e amigos", informaram.