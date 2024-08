A atriz Grazie Schmitt compartilhou nas redes sociais um vídeo com os detalhes sobre o nascimento de seu terceiro filho, Guel

Grazie Schmitt gravou um vídeo para contar como foi o parto de seu terceiro filho, Guel, fruto de seu relacionamento com Paulo Leal. A atriz, que já é mãe de Constance, de cinco anos, e Chloé, de dois, confessou que foi uma experiência incrível.

"Minha terceira gestação, e aos 43 anos. Minha melhor gestação, melhor parto, melhor pós-parto. Obrigada, Deus por isso. Sou realmente muito grata por isso, foi uma experiência maravilhosa", afirmou ela, contando que teve diabete gestacional, mas que conseguiu controlar apenas com a alimentação.

Depois, ela contou como foi os últimos momentos antes do nascimento do bebê. Grazie realizou alguns exercícios com a ajuda de uma profissional para direcionar o parto e começou a ter contrações de treinamento. No outro dia, após a verificação da profissional, ela já estava com cinco de dilatação, e foi orientada a ir para o hospital apenas se as contrações engrenarem.

"Uma e vinte da manhã acordo com uma contração forte, falei: 'tô com 10 de dilatação, vou pariri aqui na cama, ferrou. Esperei demais, devia ter ido para a maternidade'. Estava sentindo muita dor, coloquei a mão na barriga e parecia que eu estava sentindo a cabeça do meu filho aqui no final da minha barriga, de tão redondinho que estava", relatou. "Ali não tinha jeito, já estava com seis de dilatação, em casa que não dava pra ficar... Chego na maternidade, me lavam para sala se parto, quando chego lá acontece aquilo que acontece com várias mães: as contrações começam a diminuir. Gente, não é possível."

Após realizar alguns exames, ela estava com seis para sete de dilatação, mas como as contrações não tinham engrenado, poderia demorar horas para chegar a 10 de dilatação. Ela, então, começou a fazer alguns exercícios com bola. "Com oito de dilatação a bolsa estoura, aí gente é uma beleza... encaixou a cabeça do bebê, eu fui para dentro da banheira, já sabia que as contrações iam começar a pegar", contou a atriz, que após sentir muita dor decidiu pela anestesia.

"Nesse terceiro parto, quando eu fiz a anestesia, ela não pegou totalmente aqui em cima. Eu continuei sentindo aquelas dores fortes, pegou mais nas pernas até o dedinho do pé", seguiu ela, explicando que optou por não tomar mais anestesia para não ficar sem sentir totalmente as pernas e assim saber exatamente onde deveria empurrar.

Com 10 de dilatação, Grazie conseguiu sentir a cabeça do filho ao colocar a mão e começou a se preparar para a chegada do herdeiro. "Coloca a mão e fica com ela lá. Quando vier a contração você vai empurrar e vai sentir a cabeça dele descendo, e foi exatamente o que aconteceu... Quando parou a contração que eu soltei, a cabeça dele voltou e eu entendi como eu fazia para não deixar mais ela subir, para segurar ela ali. Quando veio a próxima contração, dei mais uma empurrada, a última forcinha e fez um barulho, era a cabeça dele que estava saindo. Eu falei: 'ele vai sair'. Eu senti que ele ia sair naquela hora. Eu botei a mão aqui embaixo, peguei e já coloquei ele aqui (no peito)."

"Foi assim gente, foi desse jeito. Foi tão incrível. Eu e o Paulo ficamos tão emocionado com a forma que tudo aquilo aconteceu, como o parto foi conduzido, como Deus orquestrou todas as coisas. Estava tudo tão alinhado e era tão forte a presente dEle ali com a gente, cuidando de cada detalhe. Nos somos muito gratos. Foi desse jeito que o Guel nasceu", finalizou.

Grazie Schmitt comemora aniversário da filha mais velha com festão temático

Constance, filha da atriz Grazie Schmitt e Paulo Leal, ganhou um festão temático para comemorar seu aniversário. Ela completou cinco anos no último dia 25 e celebrou a data especial ao lado dos familiares e amigos.

A festa da pequena teve como tema o filme 'Fronzen', e a aniversariante surgiu fantasiada de princesa Elsa, enquanto sua irmã caçula, Chloé, de dois anos, estava de Ana. A decoração contou com muitas bexigas em tons claros, flores e os personagens da animação. Constance e seus amigos também se divertiram em um pula-pula. Confira como foi!