Grávida, Sthefany Brito mostra preparativos para chegada do filho

A atriz Sthefany Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para mostrar os preparativos para a chegada do caçula. A artista, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de seu segundo bebê, que se chamará Vicenzo.

Com quase 8 meses de gravidez, ela disse que já está mexendo nas roupinhas do bebê. "Começando a separar as roupinhas de recém-nascido e de três meses para lavar. E de olho na lista para ver se não está faltando nada", escreveu a artista.

Em seguida, mostrou algumas roupinhas. "Morrendo de amores por aqui e imaginando um gordinho dentro dessas roupinhas", escreveu. Veja:

Sthefany Brito mostra preparativos para chegada do filho (Reprodução/Instagram)

Nos stories do Instagram, ela mostrou também uma foto do barrigão ao lado das pernas do filho mais velho. "Todo mundo junto e misturado, e assim será também fora da barriga", escreveu ela ao compartilhar que estava deitada ao lado do filho.

Sthefany Brito mostra barriga (Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito conta como escolheu nome do filho

Recentemente, a atriz usou as redes sociais para anunciar que o bebê se chamará Vicenzo e deu detalhes de como ela e o marido, Igor Raschkovsky, fizeram a escolha. “Então, a gente queria o nome italiano, porque Enrico é italiano e a gente queria o nome Italianinho para ficar igual do irmão, aí é que tá, a gente tinha muitas opções”, iniciou.

Em seguida, Sthefany compartilhou algumas das opções: “Foi realmente muito difícil, pensamos em Filipo, Matteo, Luigi e alguns um pouquinho mais diferentes como Giuseppe, mas aí a gente falava tipo ‘Matteo’ e o Igor gostava, mas nada que brilhasse os olhos assim, sabe? A gente ficou um tempo indeciso, não foi fácil”, relatou.

Foi quando o marido da artista encontrou o nome especial: “Quem falou de Vicenzo foi o Igor. A gente deu um Google caçando um nome italiano e aí a gente achou o original. Eu sei que tem gente que já acha que tá errado, porque é Vincenzo na Itália, mas aí a gente faz o quê? Complica a vida da criança”, lembrou.

Na sequência, Sthefany disse que durante uma visita a algumas cidades italianas, conheceu alguns 'Vincenzos' simpáticos por lá. Foi nesse momento que ela e o marido tomaram a decisão, mas resolveram simplificar para não complicar a vida do herdeiro com correções. Assim, o nome escolhido foi Vicenzo, pronunciado como 'Vitchenzo'.