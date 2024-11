Grávida pela primeira vez, Gabriella Mustafá exibe barriguinha: 'Meu menino'

Após anunciar a primeira gestação, a atriz Gabriella Mustafá encantou ao compartilhar uma foto exibindo o tamanho de sua barriga

Gabriella Mustafá encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao compartilhar uma foto exibindo sua barriguinha de grávida.

Após anunciar a primeira gravidez, a atriz, que participou das novelas 'Do Outro Lado do Paraíso' e 'Malhação', da TV Globo, compartilhou uma foto em que aparece usando uma calça jeans e uma camisa branca, abotoando apenas os primeiros botões, para deixar a barriguinha à mostra.

"Meu menino", se derreteu a famosa, recebendo diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Que venha com saúde", desejou outra. "Que bênção. Parabéns", escreveu uma fã. "É um amor gigante", afirmou mais uma.

Qual o nome do filho de Gabriella Mustafá? A atriz revelou que está à espera de seu primeiro filho nesta última quarta-feira, 27. Ela postou uma foto ao lado do marido, Mauro Andrade, e além de revelar que o bebê é um menino, também contou qual será o seu nome. "Francisco, você já é o melhor capítulo da nossa história. Que Deus cubra sua vida de bençãos, te amamos, filho", escreveu.

Gabriella Mustafá revela curiosidade sobre vestido de noiva

A atriz Gabriella Mustafá usou as redes sociais para contar como escolheu o seu vestido de noiva. Ela se casou no civil no dia 20 de abril desde ano com o empresário Mauro Andrade, e usou um vestido feito por sua mãe em 1982.

"Sempre soube que me casaria com esse vestido. E agora quero compartilhar essa história com vocês. Esse vestido foi desenhado pela minha mãe, em 1982, feito para o noivado dela, mas não usado, porque ela pensou que talvez fosse um pouco ousado para época. Foi feito no corpo dela, cada folha foi recortada e colocada como ela tinha pensado… sobre o corpo dela, feito com uma técnica de modelagem conhecida como moulage", disse em um trecho do relato. Saiba mais!

