Menino ou menina? Ex-Malhação, Gabriella Mustafá anuncia gravidez

A atriz Gabriella Mustafá está grávida! O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 27, por meio de uma publicação em seu Instagram

A atriz Gabriella Mustafá e o marido, Mauro Andrade, estão a espera do primeiro filho. A notícia foi compartilhada nesta quarta-feira, 27, por meio de uma publicação em seu Instagram.

No post, a artista apucaranense posa de vestido branco ao lado do companheiro. Inclusive, na legenda, a famosa já revelou o sexo e o nome do bebê.

"Francisco, você já é o melhor capítulo da nossa história. Que Deus cubra sua vida de bençãos, te amamos, filho", anunciou.

A notícia foi recebida com muito carinho pelos fãs e amigos da atriz. A exemplo de Duda Reis, que também está à espera do primogênito: "Que delícia!!! Tia Duda já ama muito esse neném", digitou.

Gabriella oficializou a união com o empresário Mauro Andrade no dia 20 de abril. Mas, somente em maio, a ex-Malhação revelou novas fotos do casamento deles no civil. Vale lembrar que os noivos se conheceram em uma festa de Trancoso e ele foi o primeiro namorado sério dela.

Quem é Gabriella Mustafá?

Gabriella iniciou a carreira aos 12 anos como modelo, e logo após, ingressou na TV em um telejornal no Cartoon onde descobriu sua vocação. Aos 16 anos se mudou para São Paulo, onde realizou seu primeiro papel na TV Globo na novela Dois Irmãos, após isso, compôs o elenco das novelas Do Outro Lado do Paraíso e Malhação, também da família Marinho.

Mamães de 2024!

Além de Gabriella e Duda, a mais recente mamãe a revelar a gestação foi Lucy Ramos, que espera seu primeiro filho com o marido Thiago Luciano.

Outra que também anunciou sua gravidez foi Brunna Gonçalves, que terá o primeiro filho com Ludmilla. As cantoras Lexa e Manu Gavassi também estão grávidas, em 2024, também vimos Gisele Bündchen se tornar mãe pela terceira vez