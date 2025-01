Grávida, Lucy Ramos chama atenção ao exibir pintura na barriga: 'Coisa mais linda'

A atriz Lucy Ramos surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 9, ao mostrar o resultado de uma pintura artística feita em sua barriga

A atriz Lucy Ramos surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 9, ao mostrar que fez uma pintura artística feita em sua barriga. No feed do Instagram, a artista mostrou o resultado final do desenho e brincou com o fato de sua gestação ter se tornado o tema principal para muita gente que interage com ela.

Nas imagens, ela mostrou que fez um rosto em sua barriga. Em uma das fotos, a boquinha pintada na barriga da atriz aparece ganhando uma garfada de macarrão. Em outro registro, uma garrafinha de água.

"Nessas foto vemos uma protagonista que tem recebido muito carinho e atenção e ao seu lado vemos eu. A caracterização dessa barriga fez sucesso por aqui, viu? Amo quando a família embarca junto", brincou a atriz na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Muito show! Este bebezinho já é muito amado por todos, família e nós teus fãs", disse uma. "Mandando boas energias para essa família linda. Deus os proteja", comentou outro. "Coisa mais linda!!Muitas bênçãos para sua bebê", escreveu uma terceira.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Recentemente, Lucy Ramos relembrou o look que usou no Natal de 2023 e falou sobre a superstição de que mulheres que apostam na cor verde na data comemorativa podem engravidar no ano seguinte. "Cuidado com a cor que você escolhe para passar o Natal… as vezes a superstição acerta. E que bênção!", escreveu na legenda.

Como foi o anúncio da gravidez?

A primeira filha de Lucy Ramos é fruto do casamento de 18 anos dela com o ator e diretor Thiago Luciano. Ela compartilhou a novidade por meio de um post nas redes sociais no final de novembro. Ela surgiu apenas de lingerie para mostrar que sua barriga de grávida já está crescendo.

"Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela.

