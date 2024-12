Grávida, Lucy Ramos lembra Natal passado e comenta sobre superstição: 'Cuidado'

A atriz Lucy Ramos surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 23, ao relembrar o look que usou no Natal de 2023 e comentar sobre uma superstição

A atriz Lucy Ramos surpreendeu os fãs nesta segunda-feira, 23, ao relembrar o look que usou no Natal de 2023 e comentar sobre a superstição de que mulheres que apostam na cor verde na data comemorativa podem engravidar no ano seguinte.

Ela, que está à espera de uma menina,compartilhou uma foto do Natal do ano passado, em que usou uma roupa verde. Em seguida, mostrou sua barriga de grávida. "Cuidado com a cor que você escolhe para passar o Natal… as vezes a superstição acerta. E que bênção!", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre a supertição. "Comigo também aconteceu", disse uma. "Minha filha usou verde e vai ter meu netinho agora em janeiro", contou outra. "Obrigada pela dica! Não vou usar verde, não tenho mais idade para ser mãe", brincou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Como foi o anúncio da gravidez?

A primeira filha de Lucy Ramos é fruto do casamento de 18 anos dela com o ator e diretor Thiago Luciano. Ela compartilhou a novidade por meio de um post nas redes sociais no final de novembro. Ela surgiu apenas de lingerie para mostrar que sua barriga de grávida já está crescendo.

"Parece que você esperou a nossa maioridade pra chegar! Sim, são 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta gotas, algo extraordinário está acontecendo… você já está aqui! Você já está aqui!", disse ela.

Recentemente, ela compartilhou um novo ensaio fotográfico com a barriguinha à mostra e refletiu sobre as mudanças em seu corpo e sua vida com a espera pelo nascimento da filha. "5 meses de um amor que cresce um pouquinho a cada dia. Tem sido uma transformação diária, lindezas. Fisicamente e internamente também. Todos os dias o meu corpo fala algo novo e eu acolho a descoberta. Confesso que só agora caiu a ficha de que estou gerando uma vida, de que o meu corpo está sendo a casa de alguém e eu preciso zelar por tudo! A dor na lombar veio acompanhada de um ganho de confiança, força e positividade. Claro que de algumas inseguranças e medos também, mas normais para uma mamãe de primeira viagem. Sigo recebendo e emanando coisas boas", afirmou ela.

Leia também: Lexa relembra look do Natal passado e reforça superstição: "Look verde"