Grávida, Jade Magalhães surpreende ao mostrar o tamanho de sua barriga

A influenciadora Jade Magalhães está à espera de sua primeira filha com o cantor Luan Santana. E neste domingo, 29, ela deixou a barriga à mostra ao compartilhar um álbum de fotos de sua viagem a Miami, nos Estados Unidos, em seu Instagram.

Na imagem, ela aparece diante do espelho. Em outro clique, Luan Santana está ao volante enquanto ela está no banco de trás do carro. O cantor ainda compartilhou uma foto ao ar livre e sem camiseta, além de postar vídeo da amada tirando fotos.

Nos comentários, os internautas elogiaram Jade Magalhães. "Que barriguinha linda", disse uma. "Vocês 3 são lindos", comentou outra. "Cada dia mais radiante", escreveu uma terceira.

Veja:

Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Luan Santana e Jade Magalhães revelaram o sexo do bebê

Recentemente, Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais para revelar o sexo do bebê que estão esperando. No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e, com os olhos vendados, começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Em seguida, o vídeo ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando.Depois, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Nos últimos dias, os dois também mostraram pela primeira vez o ultrassom do bebê. Na tela do computador foi possível ver o rostinho da pequena. Veja mais detalhes! Em outro momento, o cantor abriu uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e surpreendeu os fãs aos mostrar um presente especial que ganhou de sua noiva: um brinco personalizado com a imagem de uma boneca.