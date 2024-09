Luan Santana e Jade Magalhães mostram pela 1ª vez o ultrassom do bebê

Pela primeira vez, Luan Santana e Jade Magalhães compartilham imagens do ultrassom de seu bebê e emocionam com vídeo do momento; confira

Luan Santana e Jade Magalhães emocionam ao mostrarem ultrassom - Foto: Reprodução / Instagram