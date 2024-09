O cantor Luan Santana surpreendeu ao mostrar um presente especial que ganhou de sua noiva, a influenciadora Jade Magalhães

Recentemente, o cantor Luan Santana abriu uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e surpreendeu os fãs aos mostrar um presente especial que ganhou de sua noiva, a influenciadora Jade Magalhães.

Durante a interação, ele foi questionado sobre a última coisa que ganhou de presente e mostrou um brinco que recebeu da amada. O acessório personalizado tem a imagem de uma boneca. "Que massa alguém perguntar isso! Eu queria mostrar para vocês. Olha o que a Jade me deu', disse ele, exibindo o mimo na orelha.

Veja o presente:

Luan Santana mostra brinco que ganhou de Jade Magalhães (Reprodução/Instagram)

Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê que estão esperando

Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais na última quinta-feira, 19, para revelar o sexo do bebê que estão esperando. No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e, com os olhos vendados, começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Em seguida, o vídeo ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando.Depois, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Eu sabia! Pai de menina, que Deus abençoe muito, meu cantor! Te mo", disse uma seguidora. "Parabéns, que venha com muita saúde", falou outra. "Sabia que você tinha cara de pai de menina!!!! Vem, meteorinhaa", comentou uma terceira.

Recentemente, os dois também mostraram pela primeira vez o ultrassom do bebê. Na tela do computador foi possível ver o rostinho da pequena. Veja mais detalhes!