Isabel Veloso quebra silêncio após especulações sobre estágio terminal: ‘Cansei’

Após afirmar que não é paciente em estágio terminal, Isabel Veloso se pronuncia sobre cuidados paliativos e promete tomar medidas legais

Na terça-feira, 27, Isabel Veloso se pronunciou para esclarecer que não é mais considerada paciente em estágio terminal. Em resposta a uma declaração de sua médica, a influencer explicou que está recebendo cuidados paliativos, depois de superar as expectativas médicas. No entanto, as declarações renderam especulações e ela voltou a se pronunciar.

Através dos stories do Instagram, Isabel reforçou que, no passado, havia sido considerada uma paciente em estágio terminal com apenas alguns meses de vida pela frente. No entanto, após superar as expectativas médicas, sua condição não é mais a mesma. Agora, ela está recebendo cuidados paliativos devido à falta de cura para sua doença.

“E cuidados paliativos é pra que minha gente? Para pessoas sem doença ou doenças tratáveis? É para doenças SEM CURA. O terminal se adequava ao tempo previsto de vida que eu tinha, que pela expectativa médica eram de 6 meses, e já disse tantas vezes aqui que a doença teve estabilização, e superei essa expectativa”, Isabel desabafou.

Na sequência, a influenciadora digital afirmou que tomará medidas legais contra as especulações envolvendo sua doença: “Então sigo sendo paciente paliativa. Qual a dificuldade de interpretação meu povo? A cada comentário ridículo que são CRIME, afirmo de novo que irão responder judicialmente Cansei de ser sempre a boazinha”, afirmou.

“Acho que pensam que cuidados paliativos é para pacientes que possuem probabilidade de cura”, Isabel completou o desabafo. Vale lembrar que Isabel Veloso, que está grávida pela primeira vez, foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas o tratamento parou de fazer efeito.

Com isso, Isabel iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas: "O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com o crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia”, a médica da influenciadora digital, Melina Branco Behne, afirmou ao GShow.

Isabel Veloso detalha cuidados na primeira gestação:

Recentemente, Isabel Veloso usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito de sua gravidez. Em seus stories no Instagram, ela explicou que realiza acompanhamento médico desde o momento em que descobriu a gestação. Além disso, por se tratar de uma gravidez de risco, ela contou que seu pré-natal é feito em dois hospitais.