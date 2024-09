Grávida, Graciele Lacerda exibe a barriguinha com look básico para viajar

Á espera da primeira filha com Zezé di Camargo, Graciele Lacerda exibe barriga de grávida com look confortável e estiloso para viajar de jatinho

Grávida de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda exibiu a barriguinha em um look confortável durante uma viagem nesta quinta-feira, 26. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou seu aerolook e posou em frente ao jatinho antes de embarcar para acompanhar o marido em um show em Cascavel, no Paraná.

Através de seu perfil no Instagram, Graciele compartilhou cliques posando no aeroporto em frente à aeronave. Para a viagem, a influenciadora fitness optou por um look confortável e estiloso, com uma calça de tricô branca e uma blusa de manga longa da mesma cor, que foi amarrada para destacar a barriguinha da primeira gestação.

Além disso, Graciele completou o visual com um tênis branco, uma bolsa de grife e óculos escuros. Sorridente, a esposa do sertanejo posou de vários ângulos, mostrando a evolução da barriguinha: "Partiu”, ela escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, a influenciadora digital recebeu uma chuva de elogios dos seguidores.

Vale destacar que Graciele Lacerda está radiante com a chegada de sua primeira filha, uma meninaa chamada Clara, fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo. Recentemente, o casal viveu fortes emoções ao descobrir o sexo do bebê durante um chá revelação, que também marcou a oficialização da união entre os dois em um casamento surpresa.

“Só agradecer, agradecer a Deus, por tudo.Os planos DELE são perfeitos e com certeza ELE realiza todos os sonhos do nosso coração. Desde criança sonho em ser mãe de uma menina, a Clara. E ela está chegando! Tudo isso já seria lindo, mas o senhor Zezé di Camargo me surpreendeu com o nosso casamento!!!! Por isso eu só posso dizer: FOI DEUS!”, Graciele comemorou.

Graciele Lacerda mostra rotina de exercícios durante a gravidez:

Graciele Lacerda, que está grávida de 5 meses, segue ativa em seus treinos diários na academia. Na tarde de quarta-feira, 25, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo mostrou um pouco dos exercícios que tem feito nesta nova fase de sua vida. Ela publicou um vídeo onde aparece bastante concentrada realizando elevação pélvica em um banco.