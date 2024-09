Graciele Lacerda mostra rotina de exercícios durante a gravidez: 'Pra não cair'

À espera de sua primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda exibiu um trecho de seu treino na academia

A influenciadora digital Graciele Lacerda, que está grávida de 5 meses, segue ativa em seus treinos diários na academia. Na tarde de quarta-feira, 25, a esposa do cantor sertanejo Zezé Di Camargo mostrou um pouco dos exercícios que tem feito nesta nova fase de sua vida.

Por meio de seus stories no Instagram, Graciele publicou um vídeo onde aparece bastante concentrada realizando elevação pélvica em um banco. No registro, é possível perceber a barriguinha marcando o look justo de ginástica.

"Dia de glúteos. Treinar pra não cair, né, gente, porque o trem está grande", brincou a famosa na legenda da postagem. Momentos depois, ela compartilhou outro vídeo exibindo os batimentos cardíacos da filha, Clara.

Visivelmente emocionada, Graciele Lacerda filmou a reação de Zezé ouvindo o som reproduzido no aparelho utilizado por ela. "Olha o coração da Clara! Que legal", derreteu-se a influenciadora.

Além de Clara, sua primeira filha com Graciele, Zezé Di Camargo também é pai de Wanessa Camargo, de 41 anos, Camilla, de 38, e Igor, de 29, frutos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godoi.

Graciele Lacerda mostra exercícios durante a gravidez - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda revela quarto da filha em sua nova casa com Zezé

Casados e esperando sua primeira filha, que se chamará Clara, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão construindo mais uma propriedade. Em sua rede social, a influenciadora digital revelou que a casa da Chapada dos Guimarães já está com projeto de decoração pronto, inclusive com o quarto da bebê desenhado.

Morando em um triplex em São Paulo com o sertanejo, a empresária do ramo da saúde gostou tanto do projeto do lar de veraneio que até comentou querer um igual para uma futura casa na cidade grande.

Em tons claros e com toques em dourado, os locais foram montados com móveis de alto padrão e detalhes de luxo; confira mais detalhes!